Melle/Osnabrück. Zu vier Jahren und sechs Monaten verurteilte das Osnabrücker Landgericht jetzt einen Unternehmer, der die Meller Volksbank und die Postbank um Millionen betrogen hat. In seiner Urteilsverkündung kritisierte der Richter jedoch auch die Kreditinstitute, die seiner Ansicht nach fahrlässig gehandelt hätten.

Nach Ansicht der Wirtschaftskammer hatte sich der Gesellschafter und Geschäftsführer einer Firma für Messtechnik zunächst an die Volksbank Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle gewandt. Er brauche ein Darlehen über 1,5 Millionen Euro, weil er mit seinem florierenden Unternehmen expandieren wolle.

Konkret ging es um Lasermessgeräte. Beim Gespräch mit dem Firmenkundenberater legte der Osnabrücker Unternehmer ein Angebot von Hexagon, einem deutschen Hersteller vor, der vier der Systeme für 1,5 Millionen Euro liefern könne.

Gefälschte Rechnung

Kurz vor Auszahlung der ersten Tranche im Sommer 2016 durch die Volksbank teilte der Mann mit, dass es aus der Türkei ein günstigeres Angebot gebe. Nun sollten die Messgeräte zehn Prozent billiger sein. Die Volksbank reduzierte den Kredit entsprechend und zahlte – trotz eines schriftlichen Vermerks des jungen Bankberaters, dieses Geschäft könne auch schiefgehen – einen Darlehensbetrag über fast 1,4 Millionen Euro aus. Beschleunigt hatte die Gewährung des Darlehens die Vorlage einer Rechnung, die der Richter in der Urteilsbegründung als Fake-Dokument, als gefälschtes Schreiben, bezeichnete.

Vermerk des Kundenberaters

Harsche Kritik übte der Vorsitzende Richter an den Kreditinstituten. Bei der Vorlage der erkennbar falschen Rechnung hätten alle Alarmglocken schrillen müssen. Als „grob fahrlässig“ wertete der Richter zudem das Handeln von einem der zwei Vorstände der Bank. Der habe trotz Vermerk des Firmenkundenberaters die Auszahlung des Darlehens angewiesen. „Was sind das für Verhältnisse bei der Bank, dass der Berater daraufhin seinen Hut nehmen muss“, fragte der Richter.

Postbank bewilligte 1,55 Millionen

Kopfschütteln auch über das Verhalten der Postbank: Mit ihr hatte der Unternehmer parallel Verhandlungen um einen Kredit geführt. „In der vorgelegten Bilanz hat man bei der Postbank nicht gesehen, dass der Volksbank-Kredit bereits gebucht war?“ Die Postbank bewilligte dem Firmenchef schließlich – wieder mit Vorlage der gefälschten Rechnung – 1,55 Millionen Euro plus einen Kontokorrentkredit über 500000 Euro, der fast ausgeschöpft wurde.

Während die Postbank bislang auf ihrem geplatzten Kredit sitzen bleibt, ging es der Volksbank besser. Sie hat bis auf einen Betrag von etwas über 100000 Euro dank Sicherungen das meiste Geld zurückerhalten.

Sinnlose Anschaffung

Der Richter deutete die Aussagen von Hexagon-Mitarbeitern, dass die gleichzeitige Anschaffung von vier Messgeräten sinnlos sei, als Hinweis darauf, dass der Unternehmer in betrügerischer Absicht gehandelt habe. Auf den Verlust des Geldes in der Türkei durch Betrug, ging der Richter in der Urteilsbegründung nicht ein.

Erst durch diesen Betrug sei das Unternehmen ihres Mandanten in die Schieflage gekommen, hatte die Strategie der beiden Verteidiger auch in den Plädoyers bis zuletzt gelautet. Der Oberstaatsanwalt hatte die Verwicklungen des Türkeideals des Angeklagten als dessen Privatengagement bezeichnet, das nicht Gegenstand des Verfahrens sei.

Gewerbsmäßiger Betrug

Maßgebend, so sah es auch die Wirtschaftskammer, war der gewerbsmäßige Betrug in zwei schweren Fällen, für die das Gericht 46 Monate verhängte. Hinzu kommen Strafen für einen verspäteten Insolvenzantrag, Bankrott in Tateinheit mit Veruntreuung – der Unternehmer versucht, Geld aus der alten in eine neue Firma zu schaufeln – und unterlassene Bilanzerstellung. Daraus bildete die Kammer das Gesamturteil von viereinhalb Jahren. Zu zahlen hat der angeklagte Unternehmer zudem gut 2,1 Millionen Euro an Forderungen.

Vorerst auf freiem Fuß

Da sich der Oberstaatsanwalt, Verteidiger und der Unternehmer darauf verständigten, keine Rechtsmittel einzulegen, kam der Mann, der seit fast einem Jahr im Untersuchungsgefängnis saß, auf freien Fuß – bis ein Bescheid über den Haftantritt zugestellt wird.

Das Verfahren wegen Geldwäsche und Beihilfe zum Bankrott gegen zwei mitangeklagte Frauen war am letzten Verhandlungstag eingestellt worden. Sie hatten sich mit der Staatsanwaltschaft darauf geeinigt, jeweils 6000 Euro an die Landeskasse zu zahlen.