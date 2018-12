Melle. Händels Messias ist ein in Kirchen gern gespieltes Oratorium. Der Dirigent Stephan Lutermann und die Neue Hofkapelle hatten sich jetzt mit Unterstützung des Vokalconsorts Osnabrück das Stück in einer kindgerecht aufbereiteten Version vorgenommen. Rund 150 Interessierte, Kinder und deren Eltern, waren dazu am Sonntagnachmittag in die St. Matthäuskirche gekommen.

„Wer ist eigentlich dieser Messias“, wandte sich Stephan Lutermann gleich zu Beginn an die Kinder in den Bankreihen. „Ein Stück von Georg Friedrich Händel“, rief ein Kind. „Richtig. Und Messias meint außerdem den Gesalbten, also Jesus“, ergänzte Lutermann. In der rund einstündigen Veranstaltung kam natürlich nicht Händels gesamtes Oratorium zu Gehör. Vielmehr gab es Ausschnitte und einzelne Lieder aus dem ersten Teil des Messias zu hören, die von dem Dirigenten sehr anschaulich erklärt und kommentiert wurden.

Lutermann erklärte

So konnte nicht nur den anwesenden Kindern der Zugang zur klassischen Musik ermöglicht werden. Auch deren Eltern werden sicher das eine oder andere Neue aus Lutermanns Erläuterungen mitgenommen haben. „Obwohl es in dem Stück um die Geburt von Jesus geht, klingt der Anfang sehr traurig“, erklärte der Organisator die gerade gehörte Ouvertüre. „Wie würdet ihr so ein Ereignis denn klingen lassen“, wollte er schließlich von den Kindern wissen. „Besinnlich“, rief eine Kinderstimme von links. „Fröhlich“, schallte es von rechts. „Weihnachten ist schön, da gibt’s Christstollen“, wusste ein drittes Kind und brachte die Anwesenden zum Schmunzeln.

Was sicher auch die Eltern nicht wussten, erklärte Lutermann schließlich: Die Ouvertüre klingt so traurig, weil die Menschen es zur Zeit der Entstehung nicht leicht hatten. „Außerdem ging es Händel damals nicht gut,“ so der Dirigent. „Er hatte gerade einen Schlaganfall erlitten und war pleite, erhoffte sich vom Messias finanziellen Erfolg.“ Weiter ging es im Konzert und Stück für Stück wurden die Lieder erklärt.

„Ist da jemand“

Die Kinder der Grundschule im Engelgarten hatten zu dem Song „Ist da jemand“ von Adel Tawil eine eigene Choreografie einstudiert, mit der sie auf ihre Art den Inhalt des Messias interpretierten. Denn auf die Frage, ob da denn jemand sei, hatte Stephan Lutermann eine einfache Antwort: „Ja, denn Mama oder Papa kann der Messias sein. Der Messias kann aber auch ein Mitschüler sein, der euch bei den Hausaufgaben hilft.“

Am Gymnasium Melle wurde der Messias ebenfalls im Unterricht thematisiert und einige Schüler präsentierten dazu eine Soundinstallation, die letztendlich zeigen sollte, was der Messias bringt: Frieden.

„Das wird auch in Händels Musik thematisiert“, wusste Lutermann zu berichten. „Die hohen Töne stehen für die Engel im Himmel, die tiefen Töne für den Frieden auf Erden.“