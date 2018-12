pm Melle Zum letzten Spiel des Jahres gastierte SFN Vechta bei der HSG Grönegau-Melle in der gut gefüllten Sporthalle Neuenkirchen. Am Ende setzen sich die Tiger verdient mit 35:33 durch, ohne aber den Glanz der jüngsten Heimspiele zu versprühen.

„Vor sechs Wochen hätte ich mich noch über so einen umkämpften Sieg sehr gefreut, heute ärgere ich, aber auch die Spieler selbst sich, trotz des Sieges über eigene Unzulänglichkeiten“, so Trainer Frank Lührmann.

Die Gäste aus Vechta hatten sich gut auf die offensive Deckung der Meller eingestellt und da die Gastgeber Konsequenz in der Abwehrarbeit vermissen ließen, kamen die Vechtaraner immer wieder zu leichten Treffern. Bis zur 8. Minute hatten die Meller bereits sieben Treffer kassiert (4:7).

Obwohl der Angriff Möglichkeiten in der Folge besser nutze, mussten die Tiger in der 25. Minute beim 12:15 wieder einem drei Tore-Rückstand hinterherlaufen. Dank eines starker Schlussspurts und Tore von Raude, Bock (2) und Bode (2) ging dr Gastgeber mit 17:15 in die Pause.

Der Schwung war aber zu Beginn der zweiten Hälfte verfolgen. Erfolglose Torwürfe sowie überhastete Abspielfehler im Gegenstoß ließen die Gäste zum 22:22 (40.) ausgleichen. Doch motiviert durch den Ausgleich erzielte die HSG wieder vier Treffer am Stück, insbesondere Torben Bode war mit gesamt neun Treffern erfolgreich.

Abermals ließ Melle Vechta herankommen, 25:26 stand es in der 44. Minute. Doch eine solche Schwächephasen wirft das Team mittlerweile nicht mehr um. Im Glauben an die eigene Stärke zog es das eigene Spiel weiter durch und setzte sich mit reduzierter Fehlerquote auf 34:27 (53.) vorentscheidend ab.

„Es ist schön, erstmalig mit einem positiven Punktekonto dazustehen. Jetzt feiern wir erst mal Weihnachten und dann werden wir in der Rückrunde alles daran setzen, die knappen Niederlagen aus der Hinrunde wieder auszubügeln. Das erste halbe Jahr wieder auf der Trainerbank hat extrem viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon jetzt auf den Beginn der Vorbereitung am 8. Januar“ so das positive Fazit von HSG- Trainer Mike Bordihn.

Tor: Carsten Placke, Ole Meyer im Kruge; Feld: Matheo Raude (5 Tore), Torben Bode (9), Christian Möllers, Christian Spellmann (1), Jan Möller (3), Thomas Allerdissen (7), Nico Lindenthal (1), Jan Springhetti, Florian Bößmann (4), Felix Bock (3), Jannik Lampen (1), Mattis Krystosek (1)