pm Buer Die Volleyballerinnen des SuS Buer haben im Regionspokal das Viertelfinale erreicht.

In der zweiten Pokalrunde gastierten sie beim SVC Belm-Powe, einer Kreisliga-Mannschaft, die aber auch zwei erfahrene Bezirksligaspielerinnen in ihren Reihen hat.

Die Bueranerinnen kamen schwer ins Spiel. Erst zum Ende des ersten Satzes bekam sie Sicherheit und gewann 25:23.

Im Laufe des zweiten und dritten Satzes funktionierten das Aufschlag- und Angriffsspiel wieder wie gewohnt und Buer kam mit 25:15 und 25:8 eine Runde weiter.

SuS: K. Aufdemkampe, D. Bäunker, C. Bahr, M. Borgmeyer, S. Burchert, J. Droste, K. Fronzek, M. Metting, R. Mönter,

Die Auslosung führte die Buerener Damen dann nach Voltlage zu einem unbekannten Gegenber, der ebenfalls in der Kreisliga aufschlägt. Hinzu kam, das nur sechs pielerinnen zur Verfügung standen. Doch Buer kam schneller ins Spiel als die Gastgeber, sodass der Sieg im ersten Satz (25:19) nie gefährdet war. Im zweiten Satz bot sich ein ähnliches Bild. Nachdem der Gastgeber bis zur Satzmitte Kontakt halten konnte, folgten einige starke Bueraner Aufschläge zum 25:17.

Im dritten Satz wurde es spannend. Voltlage griff vermehrt aus allen drei Positionen an. Die Bueranerinnen zeigten in dieser Phase viele Aufschlagfehler. Folgerichtig ging die SG mit bis zu drei Punkten in Führung. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung um die heraussagend spielende Madeleine Metting fanden die Gäste zurück ins Spiel.

Anzeige Anzeige

In der zweiten Satzhälfte wurde das Blockspiel des SuS erfolgreicher und sämtliche Angriffe der Voltlager Angreiferinnen erfolgreich verteidigt. Zum Ende half die Erfahrung, den Satz mit 25:23 für sich zu entscheiden.

SuS: C. Bahr, M. Borgmeyer, S. Burchert, K. Fronzek, M. Metting, D. Molkenthin

Im Viertelfinale im nächsten Jahr ist der ungeschlagene Tabellenführer der Bezirksklasse Nord, SV Nortrup, zu Gast in Buer. Wieder ein unbekanntes Team jedoch diesmal erstmals mit Heimrecht.