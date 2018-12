pm Melle. 36 Teams aus 17 Fußballkreisen in Niedersachsen und Westfalen, 126 Spiele in drei Sporthallen. 16 Stunden hochkarätiger Jugendfußball und dabei 570 Tore – das sind die wesentlichen Zahlen zu den Weihnachtscupturnieren für E- und D-Junioren, zu denen die Fußballabteilung des SC Melle 03 am dritten Adventswochenende eingeladen hatte.

Die elfte Auflage des E-Junioren-Cups dominierte der Fußballnachwuchs von Zweitligist DSC Arminia Bielefeld, der das Turnier souverän ohne Niederlage bei einem Torverhältnis von 54:2 gewann. Auf den Plätzen folgten FC Vorwärts Wettringen, SC Verl und VfL Theesen, ausnahmslos Mannschaften aus Westfalen.

Die Lokalmatadoren vom SC Melle 03 und von Viktoria Gesmold zeigten sich in dem starken Teilnehmerfeld nahezu chancenlos und verpassten wie schon in den Vorjahren am Samstag den Einzug in die Zwischen- und Finalrunde. Der Nachwuchs des Gastgebers konnte in der Vorrunde neben drei Niederlagen immerhin zwei Siege gegen die SG FA Herringhausen/Eickum und den Osnabrücker SC verbuchen und wurde Vorrundenvierter.

Bester Spieler des Turniers war Kim Brüggemann von Arminia Bielefeld, bester Torwart sein Mannschaftskamerad Mike Kunnert. Die Torschützenliste mit jeweils 13 Treffern führten gleichauf Marwan Omir vom SC Wiedenbrück und Eyyüb Yasar (Arminia Bielefeld) an.

Torrekord bei den D-Junioren

Bei den D-Junioren wurde am Sonntag ein neuer Torrekord aufgestellt. Mit 302 erzielten Treffern wurde die alte Bestmarke aus dem Jahr 2012 um fünf überboten. Somit fielen durchschnittlich 4,8 Tore pro Begegnung, was den begeisternden Angriffsfußball der engagierten Nachwuchskicker dokumentiert.

Im Unterschied zum E-Juniorenturnier, wo die Bielefelder dominierten, war das Feld bei den D-Junioren in der Zwischen- und Endrunde sehr ausgeglichen, sodass lange Zeit kein Turnierfavorit auszumachen war. Folgerichtig fielen drei von vier Entscheidungen in der Finalrunde erst nach Neunmeterschießen. Auch der Turniersieger, der VfL Theesen, setzte sich im Endspiel erst nach Neunmeterschießen gegen den gleichwertigen FC Eintracht Rheine durch. Dritter wurde JSG RW/Kickers Emden.

Auch bei den D-Junioren mussten die einheimischen Teams die Überlegenheit der Gäste neidlos anerkennen. Die A-Vertretung des SCM kam wie die JSG Riemsloh/Neuenkirchen, die kurzfristig für ein durch Krankheit dezimiertes Team eingesprungen war, lediglich zu einem Unentschieden. Am erfolgreichsten mit zumindest einem Sieg und einem Unentschieden war da noch der SV Viktoria Gesmold. Die U12 des SC Melle 03 blieb in allen fünf Vorrundenspielen ohne Punktgewinn, hielt als jüngerer Jahrgang aber häufig recht gut mit. Für alle Meller Teams war aber bereits nach der Vorrunde Turnierschluss.

Anreise von über 200 Kilometern

Erfolgreichster Torschütze bei den D-Junioren war Jan-Jesko Böse von der JSG RW/Kickers Emden. Zum besten Torhüter wurde Robin Spieker vom FC Eintracht Rheine gewählt, die Auszeichnung als bester Spieler durfte Fritz Fleck vom DSC Arminia Bielefeld mit nach Hause nehmen.

Der Veranstalter zogen nach zwei langen Turniertagen eine positive Bilanz. Die Zuschauerresonanz war größer als in den Vorjahren. Die Spiele blieben außerordentlich fair, was einerseits an den guten Schiedsrichterleistungen der teilweise noch sehr jungen Unparteiischen aus den Reihen des Gastgebers lag. Andererseits aber auch an der vorbildlichen Haltung ausnahmslos aller Trainer und Betreuer sowie der Eltern auf den Zuschauerrängen. Schweißperlen auf die Stirn der Veranstalter brachte der einsetzende Schneefall am Sonntagmorgen. Trotz der deswegen teilweise widrigen Straßenverhältnisse reisten alle Teams aus noch so weiter Entfernungen an. Eine Mannschaft musste sogar eine Anreise von über 200 Kilometern bewältigen. Aus Sicht der Veranstalter auch ein Zeichen dafür, welchen Stellenwert die Meller Turniere mittlerweile auch überregional haben.