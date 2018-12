Oldendorf. „Die individuellen Ansprüche der Kunden beim Kauf eines Tannenbaums sind ganz unterschiedlich“, stellt Franz Trimpe auf seinem Hof an der Holster Straße im Meller Ortsteil Westerhausen fest. Dabei reiche das Spektrum vom preiswerten Lichterketten-Träger bis zum erlesenen Prachtexemplar.

Oldendorf „Die Hälfte unserer Kunden sucht sich einen etwa zwei Meter großen Baum für das heimische Wohnzimmer aus und das ist schon seit Jahren so“, erklärt der Betreiber des Tannenhofes. Dabei wird die gleichmäßig dicht gewachsene Pyramidenform bevorzugt. Ein solcher Standardbaum kostet wieder 30 Euro, wie schon seit einigen Jahren.

Es gibt aber auch preisliche Abweichungen nach oben und unten. Für die Auszeichnung der Bäume mit Preisschildern ist Tochter Katharina Trimpe (26) zuständig. „Ich beurteile den Wert einer Tanne aber nicht nach meinem subjektiven Geschmack, sondern nach Standards“, berichtet sie. So gibt es beispielsweise Abzüge für Ungleichmäßigkeiten, eine buschige Breite im unteren Bereich oder größere Lücken zwischen den Ästen.

Jedem Baum eine Chance

„Die Erfahrung zeigt, dass es auch immer Freunde vermeintlicher Makel gibt“, gibt Katharina Trimpe zu bedenken. So bevorzugen Käufer mit sehr viel Platz im Wohnzimmer durchaus besonders breite Bäume. Wenn die Abstände zwischen den Ästen etwas größer ausfallen, kann das geradezu ideal für einen Baum mit echten Kerzen sein. „Wir haben für alle Ansprüche, für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel den richtigen Baum“, versichert sie.

Sogar schiefe Exemplare mit löcherigem Nadelkleid finden bei Preisnachlass ihre Käufer. „Manche stellen sich Bäume auf den Balkon oder vor ein großes Fenster und brauchen eigentlich nur einen Träger für die Lichterkette, der während der kurzen hellen Tageszeit kaum beachtet wird“, ergänzt Fritz Trimpe (29).

„Ein weiteres Viertel der Tannenbäume ist deutlich größer als zwei Meter, die größten sind sechs bis sieben Meter hoch“, zeigt Senior Franz Trimpe (65). Diese werden oft in Kirchen, Krankenhäusern oder auf Plätzen aufgestellt, auch in Bielefeld und Osnabrück. Für Drei- und Vier-Meter-Bäume gibt es noch so einige private Abnehmer mit entsprechenden Deckenhöhen im Wohnzimmer oder Flur. Grundsätzlich gilt dabei ein Preis von 15 Euro pro Meter.

Bäume für Senioren

Kleine Bäume mit 1,50 Meter Höhe und weniger machen ebenfalls ein Viertel des Gesamtverkaufes auf dem Hof Trimpe aus. Zum Teil sind es Weihnachtsbäume für Senioren oder Singles. „Aber der größte Teil dieser kleinen Bäume wird schon als Dekoration für die Adventszeit angeschafft“, erklärt Fritz Trimpe. Diese Tendenz habe tatsächlich in den vergangenen Jahren zugenommen. Inzwischen würden sogar kleine Tannen als neuartige Adventskalender mit 24 Päckchen behängt.

Jetzt mit Fuß

Auf dem Westerhausener Hof gibt es kleine Bäumchen mit Holzscheibenfuß, die man ohne weiteren Aufwand direkt hinstellen kann. Ballenware bietet der Hof Trimpe nicht an. „Die Nordmannstannen sind Pfahlwurzler und haben deshalb viel zu wenig Wurzelmasse, um später sicher im Garten anzuwachsen“, erläutert Fritz Trimpe.

„Der eindeutig beliebteste Weihnachtsbaum ist bei uns mit 90 Prozent die Nordmannstanne“, meint Fritz Trimpe, der gemeinsam mit seiner Schwester Katharina den Hof mit zwölf Hektar Tannenschonungen übernehmen wird. Von der Pflanzung bis zur Zwei-Meter-Nordmannstanne braucht ein drei Jahre alter Setzling noch weitere zehn Jahre, in denen er ganzjährig gehegt und gepflegt wird.