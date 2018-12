Melle. Ein Konzerterlebnis der Extraklasse genossen die Besucher der „Englischen Weihnacht“ in der Meller St. Petri-Kirche. Über 100 Sänger samt großen sinfonischen Orchester gestalteten die festliche Chormusik aus der Feder von David Willcocks und John Rutter.

In dichten Reihen hatten die Mitglieder der vier beteiligten Chöre Aufstellung genommen. Zusammen mit den Orchestermusikern der Musikhochschule Detmold entfalteten sie gleich zum Auftakt strahlende Klangbilder, für welche die voll besetzte St. Petri-Kirche den passenden Rahmen bot. Die musikalische Leitung hatte an diesem Abend Kirchenkreiskantor Andreas Opp inne. Die Erstausgabe der „Englischen Weihnacht“ war vor vier Jahren von den Petri-Chören aufgeführt worden.

Harmonisch aufeinander abgestimmt

Eingeleitet wurde das in drei Teile gegliederte Konzert mit Weihnachtsliedern in der Bearbeitung des Komponisten und Organisten David Willcocks (1919-2015). Gemeinsam mit der Kantorei St. Petri, dem Gospelchor „Opptimisten“ und den Jugendchören „Ichtys“ und „Surprise“ stimmten die Besucher zum „Birthday Carol“ oder dem bekannten „Herbei, o ihr Gläubigen“ mit ein. Die sich überlagernden Gesangslinien wurden nicht nur von Streichern und Bläsern, sondern auch von Harfe, Glockenspiel und Trommelwirbeln umrahmt. Das Zusammenspiel gestaltete sich sehr harmonisch und war fein aufeinander abgestimmt, was für den gesamten Konzertverlauf gelten sollte. Klangliche Höhenflüge boten auch die weltweit populären „Christmas Carols“ (Weihnachtslieder) des Komponisten John Rutter, dem Leiter der renommierten „Cambridge Singers.“ Ob beim anrührenden „All bells in paradise,“ oder dem wunderschönen und mit Flöte untermalten „Candelight Carol,“ mit ihren fließenden Harmonien boten die Interpretationen einen musikalischen Hochgenuss.

Opulente Filmmusik

Ihre ambitionierten Ziele sollten Sänger und Orchestermitglieder auch im dritten Teil, der „Mass of the Children“ (Messe der Kinder) von John Rutter, mit Bravour erfüllen. Das 2003 in der New Yorker Carnegie Hall uraufgeführte Werk integriert textlich und musikalisch vielfältige Einflüsse, wie Morgen- und Abendloblieder, welche die Musiker voll zur Geltung brachten. Klassische Satztechniken und populäre Harmonik ergänzten sich perfekt. Zuweilen fühlte man sich an opulente Filmmusik erinnert.

Besonders festliche Stimmung

Dem glanzvollen „Kyrie“ und „Gloria“ folgte mit dem besinnlich-berührenden „Santus and Benedictis,“ einer der vielen Höhepunkte des Konzerts. Warme Klangfarben, von den hellen Stimmen der beiden Jugendchören zusätzlich zum Leuchten gebracht, sorgten für eine ganz besonders festliche Stimmung. Als Solisten traten Karin Tröster (Sopran) und Dirk Hensiek (Bariton) mehrfach in Erscheinung.

Mit dem furiosen „Finale (Dona nobis pacem)“ endete die beeindruckende „Englische Weihnacht“ der man noch möglichst viele Wiederholungen wünschen mag.