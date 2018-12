Melle . Am Sonntag dem 23. Dezember, beginnt um 15 Uhr im Meller Forum wieder die traditionelle große Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft Melle City.

Wer live dabei ist, kann hautnah erleben, wenn am Ende der Veranstaltung dem glücklichen Gewinner, oder der Gewinnerin, der Schlüssel des Hauptgewinns, eines Pkw im Wert von 13.155 Euro übergeben wird.

Durch das bunte Adventsprogramm führt erneut der meller Moderator Jörg Oberwestberg.

Und: Kurz vor dem Weihnachtsfest werden die vielen Gäste durch ein stimmungsvolles Musikprogramm unterhalten. Dafür sorgen Kickis Akkordeonorchester und die Mundharmonika-Gruppe Rödinghausen. Unter Begleitung von Hardy Witte werden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen.

Bürgermeister liest vor

Bürgermeister Reinhard Scholz wird dem Publikum außerdem Weihnachtsgeschichten in märchenhaft inszenierter Umgebung vorlesen.

Ein besonderes Highlight ist wieder die Ehrung der „Meller Menschen 2018“. In den letzten Jahren wurde diese Ehrung für außergewöhnlichen Einsatz mit großer Begeisterung vom Publikum aufgenommen. Geehrt werden hierbei Meller Gruppen, Vereine oder Institutionen, die durch ihre ehrenamtliche Arbeit Unterstützung für Menschen in Not oder andere gemeinnützige Anliegen leisten.

Und die Dauerwürste

Neben dem Hauptpreis gibt es auch 22 Melle-Gutscheine im Wert von über 1.000 Euro zu gewinnen. Siewerden an dem Nachmittag aus den vielen tausend Teilnahmekarten ausgelost.

Anzeige Anzeige

Nicht fehlen darf natürlich auch die beliebte Verlosung von 50 Dauerwürsten im Wert von je zehn Euro.

Der Eintritt ist wie immer kostenlos.

Karten und Marken für die Weihnachtsverlosung werden noch bis zum 22. Dezember in den Geschäften ausgegeben und können bis zu diesem Tag auch noch abgegeben werden.