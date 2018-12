Wellingholzhausen. Mit Gottesdienst, gemütlichem Beisammensein, Ehrungen und besonderem Dank an die Sozialstation der Caritas beging die Kolpingsfamilie Wellingholzhausen ihren Kolping-Gedenktag. Einen Bogen von der christlichen Soziallehre zu aktuellem politischen Handeln schlug Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers.

65 Kolpinger und Gäste aus dem Ortsrat versammelten sich am Samstagabend nach dem Gottesdienst im Canisiusheim. Neben angeregten Gesprächen und Geselligkeit standen vor allem Ehrungen im Mittelpunkt. Kolping-Vorsitzender Josef Raude überreichte die Urkunden an Hans Birke und Hermann Schulte für 60-jährige Mitgliedschaft, an Franz-Josef Ronning und Helmut Könnemann für 50 Jahre sowie Monika Witte und Willi Hölscher für 40 Jahre. Die ersten Gratulanten waren Pater Domink Kitta und Finanzminister Reinhold Hilbers.

50 Lkw - Hilfstransporte nach Rumänien

Mit dem Kolping-Ehrenzeichen wurde Rudi Diekmann ausgezeichnet, der sich seit Jahrzehnten für Projekte der Hiltruper Missionsschwestern in der Dominikanischen Republik und Rumänien einsetzt. „Du hast ganz im Sinne Adolph Kolpings anderen Mut gemacht und bist dabei selbst tapfer vorangegangen“, erklärte Josef Raude in seiner Laudatio. Rudi Diekmann sei dabei als Bruder einer Missionsschwester einem Leitgedanken der katholischen Soziallehre gefolgt: „Verantwortlich leben – solidarisch handeln“. Allein 50 Lkw wurden unter Diekmanns organisatorischer Leitung in Wellingholzhausen für Hilfstransporte nach Rumänien beladen.

Gelebte Nächstenliebe

Eine Ehrung der besonderen Art richtete sich an die Sozialstation der Caritas. „Euer Einsatz kann nicht genug gewürdigt werden, das ist gelebte Nächstenliebe“, betonte Josef Raude unter dem Beifall der versammelten Kolpinger. Als „ganz großes Dankeschön“ überreichte er neue Dienstbekleidung für das zehnköpfige Team an Verena Niermann. „Die neue Oberbekleidung können wir für die Betreuung unserer derzeit 45 Patienten sehr gut gebrauchen“, freute sich die Sprecherin des Pflegeteams.

„Wichtige Arbeit der Pflegekräfte“

Auf die „wichtige Arbeit der Pflegekräfte“ ging danach in seiner Ansprache auch Reinhold Hilbers ein, der als Vorstandsmitglied des Kolping-Bildungswerkes und „überzeugter Kolpinger“ aus der Grafschaft Bentheim nach Wellingholzhausen gekommen war. „Gute Pflege muss vernünftig bezahlt werden“, forderte der Landespolitiker. Aus der christlichen Soziallehre folge, dass allen Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden müsse.

Da es sich die Wellingholzhausener gewünscht hatten, gab Hilbers auch Einblicke in seine politische Arbeit als Minister in Hannover. Auch die sei geprägt von seiner Grundhaltung, in der christliche Werte eine besondere Rolle spielen. Die Politik habe stets eine „dienende Funktion“, sie müsse sich an den Menschen orientieren.