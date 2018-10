Melle/Melle Annette Meyer aus Melle hatte ihr Herz schon in jungen Jahren an Frankreich verloren. Bei einem Besuch im französischen Melle wurde sie jetzt zum Thema eines Artikels der Tageszeitung „la Nouvelle Republic“. Hier unsere Übersetzung des Textes.

Annette Meyer, geboren im deutschen Melle, ist mit dem Fahrrad „auf den Spuren ihrer Vergangenheit“ gereist. 1980/81 unternahm sie diese Reise mit dem Bus. „Ich kam nach Melle im Rahmen eines Schüleraustausches der beiden Gymnasien. Ich mochte diesen Aufenthalt sehr. Ich habe immer gesagt, dass ich wieder in Frankreich arbeiten werde.“

Platz für ein Zelt

Nach dem Abitur hat sie ein Jahr in einem Dorf an der Loire verbracht. Zwei Jahre arbeitete sie bei der Europäischen Zentralbank in Frankfurt, aber es war klar, dass es wieder nach Frankreich gehen sollte, Tour und Paris standen auf dem Plan. Ausschlaggebend für die Pläne war ursprünglich ein Treffen der Delegation aus dem französischen Melle auf dem Geranienmarkt in Melle.

Sie plante ihre Reise vom Ursprungsort aus, „ich wollte einige historische Städte besuchen und die Freunde meiner Jugend treffen“. Annette Meyer wählte eine unabhängige Art des Reisens, indem sie sich mit Campingausrüstung und einem traditionellen Fahrrad ohne elektrische Unterstützung auf die Reise begab. „Wir finden immer einen Platz für ein Zelt auf einem Campingplatz.“

Die Website „Warmshowers“ sei ein Tipp unter Radfahrern, Stopps werden geteilt und empfohlen. Nach 1750 km erreichte sie Melle problemlos. „Es war einfacher als erwartet, mit tollen Begegnungen und Radrouten. Nach Melle, Richtung Bordeaux, dann Toulouse, um mit dem Zug zurück nach Melle zu fahren. „Wenn ich in einer Stadt ankomme, gehe ich in die Touristeninformation, damit ich Karten erhalte und Hinweise zu Sehenswürdigkeiten erhalte.“

Viele schöne Orte, ein Schülercafé, Kirchen, viele kulturelle Dinge, liegen auf ihrem persönlichen Weg der Erinnerungen in Melle, das sie kleiner in Erinnerung hat.