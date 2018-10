Symoblischer Spatenstich für Flutlichtanlage Buer: Dieter Finke-Gröne, Mirco Bredenförder, Thomas Ruff, Reinhard Scholz, Hans Wedegärtner und Urs Bruning von links). Foto: Conny Rutsch

Buer. Ein riesiges Loch am Rande des Sportplatzes am Stuckenberg in Buer zeugt von Bautätigkeiten. Mit einem Spaten wäre es wohl nicht möglich, die Fundamentgruben auszuheben, die für die Flutlichtständer nötig sind. Daher war der Spatenstich für die neue Flutlichtanlage am Sportplatz am Donnerstag auch nur symbolischer Art.