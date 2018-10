Sucht jetzt ein neues Zuhause: Wasserschildkröte „Amanda“. Foto: Panela Opitz

Melle. Schluss mit Urlaub in der Else: Die Schildkröte, die in dem Flüsschen mitten in der Meller City mitten mehrfach von Passanten beim Sonnenbad gesichtet wurde, ist jetzt eingefangen worden. Nun ist „Amanda“ ist im Tierheim.