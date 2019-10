Melle. Das Stadtfest "Fabelhaftes Melle" findet von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. November 2019 statt. An diesen Tagen werden nicht nur die Häuser der Meller Innenstadt in ein magisches Licht getaucht, sondern auch die Besucher. Das komplette Programm mit allen Höhepunkten.

"Fabelhaftes Melle" ist eines der stimmungsvollsten Stadtfeste im Raum Osnabrück. Charakteristisch für diese mehrtägige Veranstaltung sind die bunt angestrahlten Häuser, die der Meller Innenstadt ein magisches Flair verleihen. Dazu gibt es das passende Rahmenprogramm für Kinder und Erwachsene mit Attraktionen wie Feuershow, Laternenumzug und Lichterwanderung. Ferner bieten Meller Gestronomen an allen Tagen vom 1. bis 3. November "fabelhafte Speisen und Getränke" an. Ein langer Einkaufsabend am Samstag lädt zum Bummeln ein.

Hier folgt das komplette Programm, das Stadt, Stadtmarketing und Werbegemeinschaft Melle-City als Veranstalter zusammengestellt haben:

Freitag, 1. November :

11 bis 19 Uhr: "Der Froschkönig wird lebendig" in der Stadtbibliothek, keine Anmeldung erforderlich, Eintritt frei

in der Stadtbibliothek, keine Anmeldung erforderlich, Eintritt frei 11 bis 21 Uhr : „Tischlein deck’ dich“ auf dem Rathausplatz unter dem Motto „Fabelhafte Wesen“ Meller Gastronomen servieren fabelhafte Speisen und Getränke

11 bis 21 Uhr : Mittelalterlicher Markt auf dem Kohlbrink mit Spielleuten, Rittern und Vaganten



auf dem Kohlbrink mit Spielleuten, Rittern und Vaganten 14 bis 18 Uhr : "Gaukler und Musikanten" in den Straßen der Innenstadt; Musik, Feuerakrobatik und vieles mehr mit den „Krabautern“

in den Straßen der Innenstadt; Musik, Feuerakrobatik und vieles mehr mit den „Krabautern“ 17.45 Uhr Uhr : "Kleines Konzert" auf dem Glockenspiel des Meller Rathauses am Markt mit Gerd Kruse



auf dem Glockenspiel des Meller Rathauses am Markt mit Gerd Kruse 18 Uhr: Laternenumzug in der Meller Innenstadt, Start am Forum Melle

in der Meller Innenstadt, Start am Forum Melle circa 18.30 Uhr: Fabelhafte Eröffnung auf der Rathaustreppe

Samstag, 2. November:

11 bis 21 Uhr: "Der Froschkönig wird lebendig" in der Stadtbibliothek, keine Anmeldung erforderlich, Eintritt frei

in der Stadtbibliothek, keine Anmeldung erforderlich, Eintritt frei 11 bis 12.30 Uhr: "Aschenputtel" , Märchenerzählung für Kinder von drei bis zehn Jahren in der Stadtbibliothek

, Märchenerzählung für Kinder von drei bis zehn Jahren in der Stadtbibliothek 14 Uhr, 15.30 Uhr und 17 Uhr: Meller Puppenspielfestival im Forum

im Forum 15 Uhr bis 17 Uhr: "Das Traumfresserchen lädt ein" für Kinder von sechs bis zwölf Jahren im Gemeindehaus der ev.-luth. St. Petri-Gemeinde, Eintritt frei

für Kinder von sechs bis zwölf Jahren im Gemeindehaus der ev.-luth. St. Petri-Gemeinde, Eintritt frei 15 bis 21 Uhr: Mittelalterlicher Markt auf dem Kohlbrink

auf dem Kohlbrink 16 bis 21 Uhr: "Tischleich deck dich" auf dem Rathausplatz unter dem Motto "fabelhafte Wesen" - Meller Gastronomen servieren fabelhafte Speisen und Getränke

auf dem Rathausplatz unter dem Motto "fabelhafte Wesen" - Meller Gastronomen servieren fabelhafte Speisen und Getränke 16.30 bis 20.30 Uhr: "Eiskalte Kunst" vor dem Rathaus schnitzt ein Eisbildhauer live eine Skulptur aus einem Eisblock

vor dem Rathaus schnitzt ein Eisbildhauer live eine Skulptur aus einem Eisblock 17 bis 20 Uhr: Strahlende Walcats in den Straßen der Innenstadt mit beleuchteten Stelzenfiguren, inszeniert vom "Zeus Stelzentehater"

in den Straßen der Innenstadt mit beleuchteten Stelzenfiguren, inszeniert vom "Zeus Stelzentehater" 17 Uhr: Kleines Konzert auf dem Glockenspiel des Meller Rathauses am Markt mit Gerd Kruse

auf dem Glockenspiel des Meller Rathauses am Markt mit Gerd Kruse 17.30 Uhr: Lichterwanderung zur Landesturnschule im Grönebergpark, Start am Rathaus, bitte eigene Laternen oder Taschenlampen mitbringen (keine Anmeldung erforderlich, kostenlos)

zur Landesturnschule im Grönebergpark, Start am Rathaus, bitte eigene Laternen oder Taschenlampen mitbringen (keine Anmeldung erforderlich, kostenlos) 18.30 Uhr: Das "Meller Geschichtenbuch" , Stadtbibliothek, keine Anmeldung erforderlich, Eintritt frei

, Stadtbibliothek, keine Anmeldung erforderlich, Eintritt frei 20 bis 23.30 Uhr: Nacht der Kirchen

langer Einkaufssamtag bis 21 Uhr

langer Bibliothekstag bis 21 Uhr

Sonntag, 3. November :

