Melle. Das Stadtfest "Fabelhaftes Melle" findet vom 1. bis 4. November 2018 statt. An diesen Tagen werden nicht nur die Häuser der Meller Innenstadt in ein magisches Licht getaucht, sondern auch die Besucher. Das komplette Programm mit allen Höhepunkten.

"Fabelhaftes Melle" ist eines der stimmungsvollsten Stadtfeste im Raum Osnabrück. Charakteristisch für diese mehrtägige Veranstaltung sind die bunt angestrahlten Häuser, die der Meller Innenstadt ein magisches Flair verleihen. Dazu gibt es das passende Rahmenprogramm für Kinder und Erwachsene mit Attraktionen wie Feuershow, Laternenumzug und Lichterwanderung. Walking Acts und ein mittelalterlicher Markt sorgen zusätzlich für Stimmung. Ferner bieten Meller Gestronomen an allen Tagen vom 1. bis 4. November "fabelhafte Speisen und Getränke" an. Ein langer Einkaufsabend am Samstag sowie der verkaufsoffene Sonntag laden zum Bummeln ein.

Hier folgt das komplette Programm, das Stadt, Stadtmarketing und Werbegemeinschaft Melle-City als Veranstalter zusammengestellt haben:

Donnerstag, 1. November :

11 bis 19 Uhr : „Tischlein deck’ dich“ auf dem Rathausplatz unter dem Motto „Fabelhafte Wesen“ Meller Gastronomen servieren fabelhafte Speisen und Getränke



auf dem Rathausplatz unter dem Motto „Fabelhafte Wesen“ Meller Gastronomen servieren fabelhafte Speisen und Getränke 11 bis 19 Uhr : Mittelalterlicher Markt auf dem Kohlbrink mit Spielleuten, Rittern und Vaganten



auf dem Kohlbrink mit Spielleuten, Rittern und Vaganten 14 bis 18 Uhr : Gaukler und Musikanten in den Straßen der Innenstadt; Musik, Feuerakrobatik und vieles mehr mit den „Krabautern“



und vieles mehr mit den „Krabautern“ 16 Uhr : Kleines Konzert auf dem Glockenspiel des Meller Rathauses am Markt mit Gerd Kruse



Freitag, 2. November:



15:30 bis 17 Uhr : Märchentheater der Meller Kindergärten im Rahmen der „Märchenhaften Bücherreise“; Theater, Gedichte und mehr in der Stadtbibliothek Melle, inszeniert von Meller Kindertagesstätten; das „Meller Märchenbuch 2018“ wird bekannt gegeben



der Meller Kindergärten im Rahmen der „Märchenhaften Bücherreise“; Theater, Gedichte und mehr in der Stadtbibliothek Melle, inszeniert von Meller Kindertagesstätten; das „Meller Märchenbuch 2018“ wird bekannt gegeben 15:30 Uhr : „Die St. Petri Kirche Melle“ – Lesung im Ratssaal des Meller Rathauses; die Autorin Heidrun Funke entführt Sie in die Vergangenheit, Anmeldung erforderlich, Tel. 05422/965–300; Eintritt inklusive Kaffee und Kuchen: 5 Euro



im Ratssaal des Meller Rathauses; die Autorin Heidrun Funke entführt Sie in die Vergangenheit, Anmeldung erforderlich, Tel. 05422/965–300; Eintritt inklusive Kaffee und Kuchen: 5 Euro 16 bis 21 Uhr : „Tischlein deck’ dich“ auf dem Rathausplatz unter dem Motto „Fabelhafte Wesen“ – Meller Gastronomen servieren fabelhafte Speisen und Getränke



auf dem Rathausplatz unter dem Motto „Fabelhafte Wesen“ – Meller Gastronomen servieren fabelhafte Speisen und Getränke 16 bis 21 Uhr : Mittelalterlicher Markt auf dem Kohlbrink mit Spielleuten, Rittern und Vaganten



auf dem Kohlbrink mit Spielleuten, Rittern und Vaganten 17:45 Uhr : Kleines Konzert auf dem Glockenspiel des Meller Rathauses am Markt mit Gerd Kruse



des Meller Rathauses am Markt mit Gerd Kruse 18 Uhr : Laternenumzug in der Meller Innenstadt, Start am Forum Melle, fabelhaft strahlende Stelzenfiguren werden den Umzug mit märchenhaften Klängen zum Ziel führen, Anmeldung ist nicht erforderlich. Bitte eigene Laternen mitbringen. Streckenverlauf: Forum Melle – Stadtgraben – Weststraße – Plettenberger Straße – Kirchstraße – Haferstraße – Marktplatz



in der Meller Innenstadt, Start am Forum Melle, fabelhaft strahlende Stelzenfiguren werden den Umzug mit märchenhaften Klängen zum Ziel führen, Anmeldung ist nicht erforderlich. Bitte eigene Laternen mitbringen. Streckenverlauf: Forum Melle – Stadtgraben – Weststraße – Plettenberger Straße – Kirchstraße – Haferstraße – Marktplatz ca. 18:30 Uhr : Fabelhafte Eröffnung auf der Rathaustreppe mit fantasievollem Rahmenprogramm inklusive Licht- und Feuershow , Tanz und Musik



auf der Rathaustreppe mit fantasievollem Rahmenprogramm inklusive , Tanz und Musik 20 – 21:30 Uhr : „Lord, Rabe, Maskenball“, Kammerhörstück mit englischsprachigen Geschichten in der Stadtbibliothek. Spannend-gruselige Geschichten mit Anja Bilabel. Prosa und Lyrik von Oscar Wilde, Edgar Allen Poe, u.a., stimmig umrahmt mit musikalischen Improvisationen, Teilnehmerzahl begrenzt, Anmeldung unter 05422/959474, Eintritt kostenlos



Samstag, 3. November :

11 bis 12:30 Uhr : „Rotkäppchen“, Märchenerzählung für Kinder von 3 bis 10 Jahren in der Märchenstube Melle (Stadtbibliothek), Anmeldung erforderlich, Tel. 05422/965-300; max. 12 Kinder, Eintritt frei.



für Kinder von 3 bis 10 Jahren in der Märchenstube Melle (Stadtbibliothek), Anmeldung erforderlich, Tel. 05422/965-300; max. 12 Kinder, Eintritt frei. 12:30 bis 14:30 Uhr : „Tanzworkshop“ für Kinder ab 9 Jahren mit dem „Emblaze Dance Studio“. Erlernt unter professioneller Leitung eine Choreographie, die Ihr dann gemeinsam am Abend vor dem Modehaus Böckmann dem Publikum zeigen könnt (Emblaze Dance Studio, Bismarckstr. 4), Teilnahme begrenzt, Anmeldung unter 05422/965-300, Teilnahme kostenlos.



für Kinder ab 9 Jahren mit dem „Emblaze Dance Studio“. Erlernt unter professioneller Leitung eine Choreographie, die Ihr dann gemeinsam am Abend vor dem Modehaus Böckmann dem Publikum zeigen könnt (Emblaze Dance Studio, Bismarckstr. 4), Teilnahme begrenzt, Anmeldung unter 05422/965-300, Teilnahme kostenlos. 14, 15:30 und 17 Uhr : Meller Puppenspielfestival im Forum



im Forum 14:30 bis 17:30 Uhr : „Meller Geschichtenwerkstatt“ , Meller Bürger schreiben über Melle. Ob Lebensgeschichte oder kreativ erdacht - passend zum 850-jährigen Stadtjubiläum in 2019 soll das „Meller Geschichtenbuch“ von Mellern für Meller geschrieben werden. Die Geschichtenwerkstatt wird von der professionellen Autorin Susanne Schaadt geleitet, die Hilfestellung für das kreative Schreiben gibt (für alle von 12 bis 99 Jahren, Ratssaal des Meller Rathauses, Teilnahme begrenzt, Anmeldung erforderlich unter 05422/965-300, kostenlos).



, Meller Bürger schreiben über Melle. Ob Lebensgeschichte oder kreativ erdacht - passend zum 850-jährigen Stadtjubiläum in 2019 soll das „Meller Geschichtenbuch“ von Mellern für Meller geschrieben werden. Die Geschichtenwerkstatt wird von der professionellen Autorin Susanne Schaadt geleitet, die Hilfestellung für das kreative Schreiben gibt (für alle von 12 bis 99 Jahren, Ratssaal des Meller Rathauses, Teilnahme begrenzt, Anmeldung erforderlich unter 05422/965-300, kostenlos). 15 bis 21 Uhr: Mittelalterlicher Markt auf dem Kohlbrink mit Spielleuten, Rittern und Vaganten



auf dem Kohlbrink mit Spielleuten, Rittern und Vaganten 15 bis 17 Uhr: „Mit Sternen unterwegs“ – Sterne suchen, finden und entdecken. Geschichten und Basteln für Kinder von 6 bis 12 Jahren in der ev.-luth. St. Petri Kirche (Teilnehmerzahl begrenzt, Anmeldung unter 05422/965-300, kostenlos).



für Kinder von 6 bis 12 Jahren in der ev.-luth. St. Petri Kirche (Teilnehmerzahl begrenzt, Anmeldung unter 05422/965-300, kostenlos). 16 bis 20 Uhr : „Frau Feuer“ macht die Straßen der Innenstadt unsicher – skurril und akrobatisch stellt sie ihre Liebe zum Feuer dar und sorgt damit für staunende Gesichter!



macht die Straßen der Innenstadt unsicher – skurril und akrobatisch stellt sie ihre Liebe zum Feuer dar und sorgt damit für staunende Gesichter! 16 bis 21 Uhr: „Tischlein deck’ dich“ auf dem Rathausplatz unter dem Motto „Fabelhafte Wesen“, Meller Gastronomen servieren fabelhafte Speisen und Getränke



auf dem Rathausplatz unter dem Motto „Fabelhafte Wesen“, Meller Gastronomen servieren fabelhafte Speisen und Getränke 17 bis 20 Uhr : Strahlende Walking Acts in den Straßen der Innenstadt mit beleuchteten Stelzenfiguren, inszeniert vom „Zeus Stelzentheater“



in den Straßen der Innenstadt mit beleuchteten Stelzenfiguren, inszeniert vom „Zeus Stelzentheater“ 17 Uhr : Kleines Konzert auf dem Glockenspiel des Meller Rathauses am Markt mit Gerd Kruse



des Meller Rathauses am Markt mit Gerd Kruse 17:30 Uhr: Lichterwanderung zur Landesturnschule im Grönenbergpark mit Stockbrot und Punsch am Lagerfeuer und einer Überraschung zum Abschluss am Heimatmuseum Melle, Start am Rathaus. Bitte eigene Laternen oder Taschenlampen mitbringen (kostenlos, keine Anmeldung erforderlich).



zur Landesturnschule im Grönenbergpark mit Stockbrot und Punsch am Lagerfeuer und einer Überraschung zum Abschluss am Heimatmuseum Melle, Start am Rathaus. Bitte eigene Laternen oder Taschenlampen mitbringen (kostenlos, keine Anmeldung erforderlich). 19 und 20 Uhr : „Die fabelhaften Schaufenster“ – Tanzshow mit dem „Emblaze Dance Studio“ in den Schaufenstern des Modehauses Böckmann in der Weststraße.



– Tanzshow mit dem „Emblaze Dance Studio“ in den Schaufenstern des Modehauses Böckmann in der Weststraße. 20 bis 23:30 Uhr : Nacht der Kirchen – Kultur und Begegnung in den Kirchen St. Petri und St. Matthäus. Sonderprogramm bei den Kirchengemeinden oder unter www.melle-petri.de und www.st-matthaeus-melle.de erhältlich.



– Kultur und Begegnung in den Kirchen St. Petri und St. Matthäus. Sonderprogramm bei den Kirchengemeinden oder unter www.melle-petri.de und www.st-matthaeus-melle.de erhältlich. bis 21 Uhr: langer Einkaufssamstag

bis 21 Uhr: langer Bibliothekstag

Sonntag, 4. November:

