In Melle lassen sie wieder die Puppen tanzen

Das Figurentheater Blauer Mond tritt in Melle mit „Der Flontsch“ an. Foto: Annett Melzer

Melle. Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. November, findet im Forum an der Mühlenstraße 39a in Melle-Mitte das 22. Meller Puppenspielfestival statt.