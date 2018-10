Riemsloh. Ein junger Mann ist am frühen Donnerstagmorgen im Meller Stadtteil Riemsloh verunglückt.

Ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Bünde wich am Donnerstagmorgen um 5.55 Uhr auf der Herforder Straße einem Reh aus. Dabei prallte er gegen einen Baum. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegenüber den Polizeibeamten an der Unfallstelle räumte der 27-Jährige ein, keinen Führerschein zu besitzen. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass das Motorrad nicht zugelassen war: Die an dem Motorrad angebrachten Kennzeichen gehörten nämlich ursprünglich zu einem anderen Fahrzeug und waren als gestohlen gemeldet worden. Die Ermittlungen laufen.