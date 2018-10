Melle. Qualität macht immer mehr Arbeit. In der Herstellung, aber auch der Zerstörung. Und so braucht Michael Baier einige Minuten, bis er die dicke Kette eines Markenherstellers von Fahrradschlössern mit der Flex durchgesägt hat. Mit der illegal anmutenden Aktion war Baier allerdings von Amts wegen beauftragt.

Der Bauhofmitarbeiter fuhr nebst Kollege Jörg Lanvermeyer am Mittwochmittag am Fahrradständer am Meller Bahnhof vor, um alte Schätzchen und wenig geschätzte Alte zu entfernen.

Ende September hatte die Stadt an Drahtesel, die offensichtlich schon länger nicht mehr bewegt worden waren, Hinweiskarten angebracht: „Lieber Eigentümer, bitte entfernen Sie dieses Fahrrad bis zum 16. Oktober...“ Es folgen eine Bearbeitungs- und eine Telefonnummer. Darunter der Hinweis, dass das Vehikel andernfalls als Fundsache behandelt oder „verwertet“, sprich: verschrottet, werde.

„In der Folgezeit meldeten sich vier Fahrradbesitzer im Bürgeramt zurück“, berichtet der städtische Mediensprecher Jürgen Krämer. Fünf weitere Fahrräder wurden vor Ablauf der Frist entfernt.

Am Mittwoch standen etwa 80 Räder (plus 20 im Park&Ride-Käfig) am Bahnhof, davon fanden sich später 19 auf dem Lkw wieder. Die deckten die ganze Bandbreite von schrottreif bis Auktionshit ab. „Arsch hoch, wählen gehen“ stand auf dem Sattelschoner eines Rades, dessen Besitzer den seinen aber offensichtlich nicht mehr rechtzeitig hochbekommen hatte.

Franziska Schurat vom Bürgeramt begleitete die Aktion und hielt – so sichtbar – die Radnummern fest, die sie an die Polizei weitergeben wird, falls doch mal eines gestohlen worden war.

„Das Eisen bitte noch nicht anfassen, das ist noch richtig heiß“, meldet sich derweil Flexmann Baier zu Wort, der soeben eine ziemlich dicke Fahrradkette geknackt hat. Die geschieht nur, falls das Rad an einen Bügel angeschlossen wurde. Lassen sich die Velos auch ohne Beschädigungen auf den Lkw heben, ist das die bevorzugte Methode. Dann kann der Besitzer sich innerhalb eines halben Jahres melden und sein Rad für die Mindestgebühr von in der Regelfünf Euro auslösen. Für teure Exemplare wird Aufschlag genommen, berichtet Franziska Schurat.

Anzeige Anzeige

Wenn niemand sich kümmert, werden die Zweiräder in der städtischen Fundsachenauktion versteigert und erst dann aufgeflext, damit die neuen Besitzer gleich davon radeln können. Schrotträder werden nur einen Monat aufgehoben.

2017 Jahr hatte die Stadt Schrottreifes am Bahnhof entfernen lassen. Dass nun auch funktionstüchtige Bikes abgeholt wurden, war eine Premiere, aber „solche Aktionen sollen künftig zwei Mal im Jahr erfolgen“,so Krämer.