Melle. Nach dreiwöchiger Pause freut sich Handball-Landesligist Eicken aufs Derby bei der HSG Osnabrück. Auch in der Landesklasse zirkuliert der Ball wieder.

Eicken hat in den vergangenen Wochen normal weiter trainiert. Eine gute Trainingsbeteiligung erlaubt es dem Trainer, neben dem Grundrepertoire für Abwehr und Angriff auch ein paar Varianten auszuprobieren. „So können wir auch etwas spielen, was nicht jeder von uns erwartet. Wir sind unberechenbarer“, betont Maik Rapczinski.

Auch das Torewerfen ist auf mehr Schultern verteilt. Ein Zeichen für die größere Ausgeglichenheit: Die drei Brüder Albert, Artur und Michael Brack haben beim jüngsten 27:26-Erfolg gegen Bissendorf II zusammen „lediglich“ elf der insgesamt 27 Tore erzielt. In früheren Zeiten wären dann gerne rund 20 der 27 Treffer auf ihr Konto gegangen. Dafür hat Jonas Visse in den vergangenen drei Spielen die meisten Tore geworfen, nämlich 17.

Auch wenn der Zweite Eicken (8:2 Punkte aus fünf Spielen) in der aktuellen Tabelle deutlich besser dasteht als die elftplatzierte HSG (2:4 aus drei), die noch zwei Begegnungen in der Hinterhand hat: Rapczinski warnt davor, die HSG zu unterschätzen. „Der Tabellenstand sagt nichts über deren Können aus. Wir müssen sehr wachsam ins Derby gehen und 100 Prozent abrufen. Osnabrück ist zwar schlecht in die Saison gestartet, hat aber im Vorjahr lange oben mitgespielt. Der Kader ist noch stärker als zuletzt besetzt.“

Die HSG hat zu Saisonbeginn einen neuen Trainer verpflichtet, man befinde sich also noch in der Findungsphase. Der ESV-Coach rechnet damit, dass die Osnabrücker im Verlauf der Spielzeit in andere Tabellenregionen vordringen.

Dennoch will die ambitionierte Spielvereinigung am Samstag (18 Uhr) in Osnabrück punkten. Sie hat in den vergangenen beiden Spielzeiten alle vier Partien gegen die HSG gewonnen. Und vor dem aktuellen Aufeinandertreffen sind alle Spieler fit.

In der Landesklasse empfängt die HSG Grönegau-Melle am Sonntag (17 Uhr) in Neuenkirchen die SG Teuto Handball. Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart konnten die Tiger in den jüngsten beiden Spielen überzeugen und das Punktekonto ausgleichen. Gegen die Spielgemeinschaft aus Niedermark und Hasbergen soll diese kleine Serie fortgesetzt werden. Dass das keine leichte Aufgabe wird, zeigt der Blick auf die Tabelle: Der Aufsteiger rangiert mit gleicher Punktzahl nur einen Platz hinter den Grönegauern. Die SG steht in den Heimspielen noch ohne Punktverlust da und konnte sogar Gegner Vechta schlagen, gegen den die Tiger am ersten Spieltag knapp unterlagen. „Wir wollen die Punkte im Grönegau behalten, wir haben uns nach dem schwachen Auftakt deutlich gesteigert und fühlen uns gut in Form“, sagt Trainer Frank Lührmann. Verzichten muss das Trainergespann aber auf einen seiner torgefährlichsten Spieler: Felix Bock. Er ist zeitgleich als Trainer mit der Frauenmannschaft unterwegs. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Christian Spellmann und Jan Möllers. „Selbst wenn alle drei Spieler ausfallen sollten, verfügen wir über gute Alternativen“, ist Coach Mike Bordihn optimistisch.

Im Parallelspiel steht Eicken II bei Primus Bramsche II vor einem Mammutjob.