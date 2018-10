pm Buer. Die Dorfglocke im Meller Ortsteil Bulsten hat ein neues Dach: Der Zahn der Zeit hatte sichtlich an dem alten Holzschindeldach genagt, eine baldige Erneuerung war unausweichlich geworden.

Bereits im Herbst 2015 hatte der damalige Bueraner Ortsbürgermeister Wilhelm Huntig im Ortsrat auf den dringenden Sanierungsbedarf des Daches der alten Bulstener Dorfglocke hingewiesen.

Jetzt konnte das Vorhaben durch eine finanzielle Kooperation zahlreicher Bulstener Bürger und der Stadt umgesetzt werden.

Zwei Partner im Boot

Während sich seitens der Dorfbewohner insbesondere Christian Albersmann, Gerhard Brinker, Heinrich Steffen und Heiner Wilms mit großem Engagement für die Erneuerung des Daches stark gemacht haben, sorgte Arend Holzgräfe als aktueller stellvertretender Bueraner Ortsbürgermeister für die finanzielle Umsetzung seitens der Stadt: So brachte die Bulstener Einwohnerschaft mit einer gemeinschaftlichen Spendenaktion mit rund 2.500 Euro knapp die Hälfte der entstandenen Kosten auf, während sich die Kommune mit 3.000 Euro an der Sanierungsmaßnahme beteiligt hat.

Gehört zur Tradition

Auf Einladung von Gerhard Brinker und Heiner Wilms trafen sich nun alle Bulstener, die mit ihren Spenden zu der Renovierungsmaßnahme beigetragen hatten, an ihrer Dorfglocke: Dort wurde die neue Bedachung gebührend gefeiert.

Dabei stellte Arend Holzgräfe in einer kleinen Ansprache die Bedeutung der Pflege und der Fortführung ländlicher Traditionen über die Generationen hinweg heraus. Gerade im Bueraner Raum lasse sich deren hoher Stellenwert insbesondere am Beispiel der zahlreichen, teils jahrhundertealten Dorfglocken erkennen. Die würden ähnlich wie in Bulsten auch anderswo mit erheblichem Einsatz der dörflichen Bevölkerung instand gehalten.

Zufrieden über die gelungene Gemeinschaftsaktion feierten die Bulstener bei Bratwurst und Bier bis in den späten Abend hinein ihre frisch renovierte Dorfglocke.