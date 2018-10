Melle. Die Einbringung des Verwaltungsentwurfs für den Doppelhaushalt 2019/2020 der Stadt Melle gestaltete sich am Mittwochabend im Stadtrat nicht so trocken, wie es die Materie vermuten lässt: Finanzdezernent Dirk Hensiek lockerte mit Zitaten des Dichters Gotthold Ephraim Lessing (1729 - 1781) das Zahlenwerk auf.

Hensiek lobte die neue Gesamtsteuerung des städtischen Finanzwesens und die darin mit dem Rat verankerten Ziele als „Quantensprung“. Die Klarheit und Priorisierung dieser Ziele hätten auch bereits zu ersten Erfolgen geführt: Der Kämmerer nannte beispielsweise die Sanierung der Turnhalle Haferstraße und der Oberschule Neuenkirchen, das Feuerwehrhaus in Melle-Mitte und das Feuerwehrgebäude in Oldenorf. Dazu kämen umfangreiche Flächenankäufe zur Entwicklung neuer Gewerbegebiet in „einem zügigen und geräuscharmen Prozess“.

Bezahlbare Wohnungen

Über die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft sei zudem mit dem Bau bezahlbarere Wohnungen begonnen worden. Weitere Themen des Zielkatalogs seien angeschoben. Hensiek hob an dieser Stelle aber auch hervor, dass es angesichts der boomenden Wirtschaft schwierig geworden sei, überhaupt noch externe Dienstleister, Lieferanten und Handwerker zu finden. Das führe zu Engpässen und Mehraufwand für die Verwaltung. Möglicherweise müssten vereinbarte Ziele deswegen auch mal zurückgestellt werden. „Es wäre schlichtweg Augenwischerei, das Programm über das Machbare und Leistbare hinaus zu erweitern“, mahnte der Dezernent die Politiker.

Die teuren Kitas

Angesichts sprudelnder Steuereinnahmen rechnet die Stadt im mittelfristigen Planungszeitraum mit Erträgen von aktuell 94 Mio Euro und von 102 Mio Euro im Jahr 2023. „Im Zeitraum seit 2013 sind allein die jährlichen Steuererträge bis zum Planungsjahr 2020 um rund 18 Mio Euro gestiegen. Das ist ein Zuwachs um 47 Prozent“, betonte Hensiek. Aber: „Die Vorsicht hält den ehrlichen Mann immer schadlos“, zitierte er an dieser Stelle Lessing und verwies auf drei gewichtige Kostenfaktoren. So würden die Personalaufwendungen der Stadtverwaltung bis 2020 auf rund 21 Mio Euro steigen, wobei die Hälfte davon auf tarifliche Steigerungen zurückzuführen sind. Der Aufwand für die Kitas erhöhe sich wegen der neuen Landesgesetzgebung schon 2019 auf 11,2 Mio Euro und werde weiter zunehmen. „Die Erstattungen des Landkreises reichen bei weitem nicht aus, um eine Kostendeckung zu erreichen“, monierte Hensiek.

14 Mio Euro unter Tage

An dritter Stelle nannte er die Kreisumlage als „die größte Aufwandsposition für Melle“. Mit diesen Geldern finanzieren die Kommunen den Kreis knapp zur Hälfte mit. Grundlage ist die Steuerkraft der Gemeinden. Der Kreistag entscheidet über die Höhe der Umlage. Hensiek bezifferte die Abgabesumme Melles von aktuell 27,8 Mio Euro auf 31,4 Mio im Jahr 2023. Angesichts des Defizits bei der Kita-Finanzierung und der möglichen Entschuldung des Landkreises bei gleichzeitig wachsender Verschuldung der Kommunen gebe es nur eine Maßnahme: „Eine deutliche Absenkung der Kreisumlage ist ohne Alternative“, sagte Hensiek unter starkem Beifall im Rat.

Nach jetzigen Planungen würden - selbst wenn von einer Reduzierung der Kreisumlage um drei Prozent ausgegangen werde - in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt 7,2 Mio im Haushalt fehlen und zu einer Neuverschuldung in dieser Höhe führen.

Sollte die Kreisumlage - wie von Melle gefordert - auf 44 Punkte gesenkt werden, stellt sich die Schuldenentwicklung mit blauen Diagrammen dar. Bleibt sie bei 47 Punkten, gelten die grauen Balken. Die rote Linie gilt als Handlungs-Leitlinie für die Verwaltung, die der Rat im Juni 2018 beschlossen hat. Grafik: Stadtverwaltung Melle



Schließlich müssten Investitionen in Schulen, Kitas, Klärwerke, Feuerwehrhäuser sowie Straßen- und Tiefbau getätigt werden. Allein der letzte Sektor verschlinge 14 Mio Euro.

Der eingebracht Haushalt wird nun mit den Fraktionen diskutiert und entsprechend angepasst. Dabei könnte nach den Worten Hensieks ein Zitat Lessings Ansporn sein. „Man muss nicht borgen, wenn man nicht wiederzugeben weiß.“