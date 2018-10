Buer. Der SuS Buer bietet eine neue Reha-Gruppe für vier- bis siebenjährige Kinder mit Auffälligkeiten an. Das heißt, eigentlich geht SuS-Vorstandsmitglied Mirco Bredenförder davon aus, dass die Nachfrage die Gründung von zwei Gruppen erfordern wird.

Zielgruppe für das neue Spiel- und Sportangebot sind, Kinder, die in Bewegung ängstlich oder gehemmt erscheinen, motorisch unruhig sind, wenig Selbstvertrauen oder Konzentrationsschwierigkeiten haben, sich oft stoßen, schnell stolpern oder ungeschicklich sind, erklärt Bianca Prause, die die Gruppe mit Claudia Freese leiten wird. Außerdem Kinder mit Bewegungsbeeinträchtigungen wegen einer Erkrankung oder Behinderung, mit Wahrnehmungsstörungen, Sprach- oder Verhaltensauffälligkeiten sowie adipöse (übergewichtige) Kinder. Beide Übungsleiterinnen sind Motopäden, also Fachfrauen für Wechselwirkungen zwischen dem Körper in Bewegung und der Psyche des Menschen und hauptberuflich als Pädagogen tätig. Daher kennen sie Kinder, bei denen die (Spielkonsole) Wii „die einzige Sportbetätigung“ (Prause) darstellt, aus ihrer täglichen Arbeit. Oder Kinder, denen die Eltern verbieten, im Sand zu spielen, „weil sie sich dort dreckig machen können“ (Freese). Für das neue Rehangebot, dass am 7. November startet, haben beide Fortbildungen absolviert.

„Dampf ablassen und aus sich rauskommen“

Die Gruppe mit maximal zehn Kids trifft sich zukünftig mittwochs von 17 bis 18 Uhr in der Turnhalle Beckerskamp (hinter dem Busbahnhof), dann sollen die Kinder „Dampf ablassen und aus sich rauskommen“, ist sich das Übungsleiter-Duo einig.

Erste Anfragen gebe es bereits, berichtet Mirco Bredenförder, Vorstand Sport, im SuS. Sollte eine zweite Gruppe gebildet werden, müsste ein wöchentlicher Termin dafür gefunden werden, beide Gruppen gleichzeitig geht nicht. Der Verein nehme jedenfalls „Geld in die Hand“, wird unter anderem eine Schaukel anschaffen, Matten, eine Rollenrutsche.

Verschreibung des Haus- oder Kinderarztes

Die Kinder brauchen eine Verschreibung des Haus- oder Kinderarztes für die Teilnahme, die dann kostenlos ist. Die Verschreibung umfasst 50 Stunden, die in anderthalb Jahren genommen werden können, erläutert Claudia Nolden von der Landesturnschule in Melle. Deren Träger ist der Niedersächsische Turner-Bund, der zusammen mit der AOK das Pilotprojekt „Gesunder Turnverein Niedersachsen“ ins Leben gerufen hat. Für die Teilnahme konnten Vereine sich bewerben und bekamen „Hilfe zur Selbsthilfe“, so Mirco Bredenförder. In einem Steuerungskreis wurde dann geschaut, was es im Verein gibt und was gebraucht wird. Das erste Ergebnis und mithin für den SuS der Einstieg in den Gesundheitssport, ist die Reha-Gruppe für junge Kinder. Ein zweites soll ab Anfang 2019 umgesetzt werden, eine Gruppe für progressive Muskelentspannung, die sich an Erwachsene richtet.

Interessierte Eltern werden gebeten, zunächst mit den Übungsleiterinnen Kontakt aufzunehmen:

Bianca Prause

b.prause@susbuer.de

Tel. 0176 / 429 66 402

Tel. 0176 / 429 66 402

Claudia Freese

c.freese@susbuer.de

0176 / 990 18 840

Weitere Informationen auf susbuer.de