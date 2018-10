Hans Wedegärtner gibt nach zehn Jahren den Vorsitz des Kreissportbundes (KSB) Osnabrück-Land ab. Der selbst gewählte Abschied fällt schwer, doch der Meller möchte Platz machen für frische Ideen. Der 73-Jährige bilanziert sein Wirken und skizziert künftige KSB-Herausforderungen.

Melle Zehn Jahre lang war Wedegärtner KSB-Vorsitzender, davor sechs Jahre lang stellvertretender Vorsitzender. Er hatte sein Ausscheiden weit im Vorfeld angekündigt. Beim Kreissporttag am 25. Oktober in Hollage wird Wedegärtner den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Winfried Beckmann als Nachfolger vorschlagen. Es ist ein Abschied mit gemischten Gefühlen. „Mir kommen regelmäßig die Tränen“, gesteht der Meller.

Der KSB sei sehr gut aufgestellt. Dazu hat der scheidende Vorsitzende selbst maßgeblich beigetragen. Mit Genugtuung spricht er über das deutlich verbesserte Verhältnis des Sportbunds zum Landkreis. „Wir haben über die Jahre einen sehr guten Kontakt hergestellt. Das ist wohl unsere größte Errungenschaft.“ Die Vereinsberatung sei ausgebaut worden. Zudem sei gemeinsam mit dem Landkreis ein Dialog mit den Vereinen vor Ort geführt worden, was auch die frühere Distanz zwischen KSB und Clubs beseitigt habe. „Wir sind den Vereinen nähergekommen und haben uns bemüht, nicht mehr der hoheitliche Verband zu sein.“

Zudem sei in den vergangenen Jahren die Würdigung des Ehrenamts intensiviert worden. Auf Wedegärtners Betreiben wurde ein Forum für ausgeschiedene Ehrenamtliche geschaffen. Mal traf man sich am Alfsee, mal in der Landesturnschule Melle, in diesem Jahr war die Landesgartenschau in Bad Iburg der Treffpunkt. Zudem werden die ehemals Engagierten ein- bis zweimal im Jahr zu einem Frühstück eingeladen.

Fusionen bleiben Thema

Ein anderes Thema, die Kooperation von Vereinen, werde den KSB auch künftig beschäftigen, mutmaßt der 73-Jährige. Immer wieder habe er versucht, Clubs zum Miteinander zu bewegen. Wedegärtner hat die Fusion von TuRa und TuS zum SC Melle von 2003 im Hinterkopf. Doch das Thema sei emotional aufgeladen und daher schwierig umzusetzen. Dabei sei die Lage drastisch, weil viele Vereine heute keine Nachfolger für ihre Vorsitzenden mehr fänden.

Eine Alternative zum Zusammenschluss könne das Georgsmarienhütter Modell sein. Nach einem ersten gescheiterten Versuch bemüht man sich in Georgsmarienhütte erneut, ein „Büro des Sports“ mit einem hauptamtlichen Mitarbeiter für fünf Vereine einzurichten. KSB, Stadt und wohl auch der Landkreis unterstützten die Pläne, berichtet der scheidende KSB-Vorsitzende. „So ein Hauptamtlicher würde den Vereinen viele Verwaltungsaufgaben abnehmen.“

Ebenso werde eine intensivere Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund (SSB) Osnabrück erneut auf die Agenda kommen. Bereits vor zehn Jahren hatte Wedegärtner mit dem damaligen SSB-Vorsitzenden Wolfgang Wellmann einen Vorstoß unternommen, der aber scheiterte. SSB und KSB gründeten den Verein Sportregion Osnabrück Stadt und Land, um etwa Sportentwicklung und Bildungsarbeit noch enger zu verzahnen. „Irgendwann wird die Frage wieder auftauchen, ob die Sportbünde sich komplett zusammentun wollen“, meint Wedegärtner.

Ein drittes Handlungsfeld sieht er bei der richtigen Gewichtung zwischen Haupt- und Ehrenamt, die seiner Meinung nach mit einer Stärkung der freiwillig Engagierten einhergehen solle. „Je mehr Hauptamtliche es gibt, desto schwieriger wird es, die Zuständigkeiten des Ehrenamtes zu bewahren.“

Erfreulich sei die Entwicklung des Meller Sports. Neben anderen gut dastehenden Vereinen habe sich etwa der TSV Westerhausen „sensationell entwickelt. Und Buer hatte vor einigen Jahren Probleme, seinen Vorstand zu besetzen. Das neue Modell des Kollegialvorstands scheint gut zu laufen, der Verein hat sich sehr gut erholt“.

Es gebe in der Region weiter starkes freiwilliges Engagement. Sich für andere zu engagieren und etwas aktiv zu gestalten sei auch für ihn persönlich sehr wertvoll gewesen. Überdies stütze man durch sein Wirken in Sportverein oder -bund das System dieses Staates. Die Sportwelt sei eine solide und solidarische mit vielen „super Typen“, möchte Wedegärtner auch andere motivieren, sich einzusetzen. „Die Arbeit hat viel Spaß gemacht.“

Doch nun sei es an der Zeit, die Verpflichtungen rund um den Sport hinter sich zu lassen. „Ich schmeiße schon viele Unterlagen weg“, sagt Wedegärtner lachend. Er möchte künftig mehr Zeit für seine Bücher, die Fotografie und vor allem seine Enkel haben. Und dann würde er sich freuen, wenn er demnächst vom KSB selbst eingeladen wird zu den Treffen der ausgeschiedenen Ehrenamtlichen.