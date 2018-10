Melle Neben den Ersten Oldendorfer Tischtennis-Frauen sind auch die Zweiten SVO-Männer erfolgreich.

Damen, Oberliga

SV Wissingen - SVO 3:8

Oldendorf kam besser ins Spiel und ging 3:1 in Führung. Mit diesem Vorsprung spielten sich Gina Henschen und Co. in einen Rausch und ließen Wissingen keine Chance. Nach gut zwei Stunden verwandelte Finja Hasters den Matchball zum überraschend deutlichen 8:3-Sieg. Der Erfolg festigt die aussichtsreiche Position im Tabellenmittelfeld der Oberliga. SVO-Punkte: Finja Hasters/Ashley Pusch (1), Yvonne Bressert/Gina Henschen (1), Hasters (2), Bressert, Henschen (2), Pusch (2).

TuS Sande - SVO II 8:3

Einen erwartet schweren Stand hatte Oldendorf II in Sande. Man fand zwar gut ins Spiel, verlor dann aber den Zugriff und blieb letztlich chancenlos. Nach dem 3:8 gilt es nun, schnellstmöglich zu alter Form zu finden. SVO-Punkte: Jana Knappmeier/Maike Bill (1), Maren Henke/Linn Hofmeister (1), Knappmeier, Henke, Bill (1), Hofmeister.

Herren, Landesliga

SVO - Hundsmühler TV 8:8

Trotz guten Starts und zwischenzeitlicher 6:3-Führung konnten Oldendorfs Männer nur ein Remis in eigener Halle erringen. Gegen Hundsmühle entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, bei dem der SVO am Ende neben dem Quäntchen Glück in entscheidenden Momenten auch die Durchschlagskraft fehlte. Zwar bügelte man den 7:8-Rückstand wieder aus und ergatterte immerhin ein 8:8, dennoch war nach der hohen Führung deutlich mehr drin. SVO-Punkte: Nico Henschen/Hendrik Bietendorf (2), Christoph Chrzanowski/Florian Asmann, Garret Hogg/ Paul Rietzschel (1), Henschen (1), Bietendorf, Chrzanowski (1), Asmann, Hogg (1), Rietzschel (2).

Bezirksliga

SVO II - Nordhorn 9:6

Für die Zweite stand ein Klassiker auf dem Plan: Gegen Nordhorn bewegte man sich in den vielen Partien der Vergangenheit auf Augenhöhe, so auch dieses Jahr: Oldendorf erspielte schnell ein 3:1. Diese Führung verteidigte man, sodass es nach fast dreieinhalb Stunden an Christoph Lührmann lag, den entscheidenden Sieg zum 9:6 zu erspielen. Dadurch steht die SVO im Tabellenmittelfeld und hat den Grundstein für den Klassenerhalt gelegt. SVO-Punkte: Mattis Wittenbrock/Niklas Eickhoff (1), Olaf Klamer/Oliver Schneider, Stefan Holtmeyer/Christoph Lührmann (1), Wittenbrock (1), Klamer (1), Eickhoff (1), Holtmeyer, Schneider (2), Lührmann (2).

Riemsloh - Meppen 9:2

Einen überraschend deutlichen Sieg hat Riemsloh gegen Union Meppen errungen. Von Beginn an selbstbewusst, überrollte man den Gegner regelrecht und gewann nach nur zwei Stunden mit 9:2. Der TSV geht nun als Tabellenzweiter in eine dreiwöchige Spielpause. TSV-Punkte: Björn Wolski /Maik Hahn (1), Norbert Maas/Mirco Kiel (1), Tino Kramm/Helge Maas (1), Wolski (1), Kiel (2), N. Maas, Kramm (1), H. Maas (1), Hahn (1). nhen