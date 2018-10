Osnabrücks Polizeipräsident Bernhard Witthaut freut sich als Mitveranstalter über die Neuausrichtung des traditionsreichen Wohltätigkeitskonzerts, das jahrzehntelang in der Osnabrücker Stadthalle stattfand. Das geänderte Konzert-Konzept wird am 27. November erstmals in Melle zu Gehör gebracht.

Herr Witthaut, was sind die Gründe für die Neuausrichtung der Veranstaltung?

Das Publikum ist immer älter geworden, und entsprechend nahm die Zahl der Zuhörer in der Osnabrücker Stadthalle stetig ab. Die beiden Partner der Veranstaltung, der Verkehrsverein Osnabrück (VVO) und die Polizeidirektion Osnabrück, haben deswegen das neue Konzept entwickelt: Das Polizeiorchester Niedersachsen tritt künftig im jährlichen Wechsel an unterschiedlichen Orten im Osnabrücker Land auf, und wir beginnen in Melle. Ein solcher Ortswechsel passt auch besser zum VVO, der ja für Stadt und Landkreis Osnabrück zuständig ist. Unser Polizeiorchester hat übrigens sehr gute Erfahrungen mit Auftritten in Kirchen gemacht. Daher wollten wir auch in Melle in einer Kirche konzertieren, aber das war terminlich nicht möglich. Daher findet das Konzert jetzt im Forum statt. Außerdem wollen wir in Melle auch ein jüngeres Publikum erreichen.

Wie soll das gehen?

Indem wir neben der üblichen Bekanntmachung mit Flyern, Plakaten und Zeitungen die Veranstaltung auch gezielt in den sozialen Netzwerken bewerben. Zudem hoffen wir, jüngere Leute auch über die Musikausrichtung motivieren zu können. Das Konzert wird also eine Mischung von Musikstücken enthalten, die das gesamte Publikum ansprechen soll. Das alles sind spannende Unbekannte, die in Melle zeigen werden, ob wir damit richtig liegen.

Welchen Einrichtungen kommt der Erlös des Wohltätigkeitskonzertes zugute?

Es geht in der Regel um 10000 Euro, die wir als Polizeidirektion mit dem VVO teilen. Unser Anteil fließt ausschließlich in Präventionsprojekte. Das kann die Anleitung von Kindern und Jugendlichen sein, sich in Stress-Situationen – beispielsweise im Bus – richtig zu verhalten und Zivilcourage zu zeigen. Hinschauen und nicht wegschauen heißt hier die Devise, um Sachbeschädigungen und Gewalt in den Griff zu bekommen. Aber Geld kann über den Präventionsverein auch an das Frauenhaus gehen, denn wir als Polizei haben sehr häufig mit misshandelten Frauen zu tun. Und: Es gibt viele weitere Projekte in Sachen Prävention. Wir als Polizei wollen die Spenden des Konzerts also wirklich sinnvoll einsetzen. fr

Karten gibt es bei: Sparkasse Melle, Tourist-Info im Rathaus, VVO in Osnabrück, Bierstraße 22–23.