Didi Hallervorden beim Preview in Bad Oeynhausen MEC öffnen

Vorfreude auf Bad Oeynhausen hat das Ensemble der Wühlmäuse. Foto: Staatsbad Oeynhausen

Der eigentliche Tourneestart ist noch in Ferne, da proben die Wühlmäuse aus Berlin in Bad Oeynhausen schon den Ernstfall. Am 14. Januar 2019 ist das Ensemble des Berliner Kabarett-Theaters zu Gast im Theater im Park und gibt um 19.30 Uhr eine Preview – und das nicht nur für Zuschauer, sondern auch für Didi Hallervorden persönlich.