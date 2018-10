pm Melle. Die Polizei Melle ermittelt in mehreren Fällen von Auto-Sachbeschädigungen.

Zwei junge Männer sind verdächtig, am frühen Dienstagmorgen zwischen 2.25 Uhr und 2.40 Uhr in der City alle Reifen von vier Autos zerstochen zu haben. Ein Wagen stand auf dem Parkplatz des Forums, ein weiterer vor dem Feuerwehrhaus und zwei Autos auf dem Parkplatz des Expert-Marktes. In der Weststraße kippten vermutlich die gleichen Täter zudem noch eine Baustellentoilette um. Die beiden etwa 17 Jahre alten Tatverdächtigen waren schlank, dunkel gekleidet (einer mit einer Kapuzenjacke) und mit Fahrrädern unterwegs. Infos an die Polizei: Tel. 05422/920600.