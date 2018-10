Osnabrück/Melle. Im Prozess um den millionenschweren Kreditbetrug eines Osnabrücker Unternehmers rückt die Frage in den Fokus, ob die geprellten Banken fahrlässig gehandelt haben.

Bis Anfang 2019 soll das Verfahren gegen den 37 Jahre alten Önder V., seine Exfrau (35) und seine jetzige Lebensgefährtin (39) vor dem Osnabrücker Landgericht dauern, obwohl der Hauptangeklagte die Vorwürfe bereits weitgehend eingeräumt hat. Laut Staatsanwaltschaft hat der in U-Haft sitzende Unternehmer bei der Volksbank Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle für seine faktisch insolvente Firma ein Darlehen von 1,5 Millionen und bei der Postbank eines in gleicher Höhe sowie zusätzlich einen Kontokorrentkredit von 500.000 Euro erschlichen, indem er den Geldhäusern die Anschaffung von vier neuen Lasermesssystemen vorgaukelte. Tatsächlich soll er die geliehenen Mittel aus dem Unternehmen abgezweigt haben.

Volksbank bietet Villa für 950.000 Euro an

Die Postbank ist auf einem Schaden von fast zwei Millionen Euro sitzengeblieben, wie ein Kreditspezialist aus der Bonner Zentrale vor Gericht aussagte. Die Versteigerung dreier älterer Lasermessgeräte aus dem Firmenvermögen habe dem Geldhaus lediglich 21.000 Euro eingebracht, so der 58-jährige Zeuge. Viel glimpflicher ist die Volksbank davongekommen. Sie sicherte sich große Teile des Privatvermögens von Önder V., zum Beispiel eine Villa in Osnabrück-Hellern, die sie aktuell für 950.000 Euro zum Kauf anbietet.

Nach der Aussage des Postbank-Vertreters ließ ein Anwalt die Strategie der Verteidigung erkennen. Sie ist offenbar darauf ausgerichtet, die Geldhäuser für ihre Schäden mitverantwortlich zu machen. So fragte der Anwalt den Zeugen, warum die Postbank seinem Mandanten zwischen Dezember 2016 und Februar 2017 eine Millionensumme ausgezahlt habe, obwohl sie davon wusste, dass dieser bereits einen unterschriebenen Vertrag mit der Volksbank über ein Darlehen in gleicher Höhe vorliegen hatte. Der Kredit-Fachmann erklärte dies mit der Konkurrenzsituation und dem Druck von der Vertriebsseite sowie der Versicherung des Angeklagten, anstelle des Volksbank-Darlehens nur das Gegenangebot der Postbank in Anspruch nehmen zu wollen.

„Ausschließlich zufriedene Kunden“

Während die Anklage dem Hauptbeschuldigten auch Insolvenzverschleppung vorwirft, wirbt sein Unternehmen im Internet weiterhin damit, dass es mit modernster Messausrüstung „ausschließlich zufriedene Kunden zurückgelassen“ habe. Diese seien unter anderem in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt und Maschinenbau zu finden. Auf der Kunden-Referenzliste finden sich namhafte deutsche Konzerne wie BMW, Salzgitter und ThyssenKrupp.

Nicht zufrieden mit der Firma von Önder V. ist indes neben den genannte Banken mindestens noch ein weiterer Geschäftspartner, nämlich ein sächsischer Hersteller von Baugerüsten. Nachdem der Angeklagte nach Abschluss eines entsprechenden Leasingvertrages ein Gerüst im Wert von 100.000 Euro geliefert bekommen sollte, gab es an der Zieladresse Probleme beim Abladen. Ein Mitarbeiter des Gerüstherstellers fuhr daraufhin nach Georgsmarienhütte und überzeugte sich davon, dass dort tatsächlich mit dem Abladen begonnen wurde. „Auf dem Rückweg kam allerdings noch ein Anruf“, sagte der 47-Jährige dem Osnabrücker Gericht. Dabei habe der Angeklagte ihm erklärt, dass ein zweiter Lkw nicht mehr habe entladen werden können und direkt zu einer Baustelle nach Leverkusen gefahren sei.

Eigentum in Leverkusen wiedererkannt

Bei diesem Geschäft hatte eine Leasingfirma das Gerüst gekauft und wollte es an das Unternehmen des Angeklagten vermieten. Doch die Leasingraten blieben aus. Daraufhin fand der Kölner Niederlassungsleiter der Leasingfirma mit Hilfe des Spediteurs heraus, wohin das Gerüst in Leverkusen gebracht wurde. „Sehr versteckt“ hinter Containern auf einem heruntergekommenen Gewerbegelände sei der Ort gewesen, sagte der 56-Jährige ebenfalls vor der Osnabrücker Wirtschaftsstrafkammer. Er versicherte, das Eigentum seiner Gesellschaft dort zweifelsfrei erkannt zu haben.

Anzeige Anzeige

Das Gelände gehört zu einer Kölner Gerüstbaufirma. Deren Inhaberin, Ihr Ehemann und ein Mitarbeiter wirkten als Zeugen vor Gericht wenig überzeugend, versicherten aber, ihr Material rechtmäßig erworben zu haben. So besteht neben dem Vorwurf des Kreditbetrugs auch der Verdacht, dass der Angeklagte sich auch durch Verkauf fremden Eigentums bereichert haben könnte. Der Prozess wird am 22. Oktober fortgesetzt.