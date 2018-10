Melle Mit meinem kleinen weißen Fiat 500 sause ich über die Autobahn – sofern man bei dem kleinen Zwerg überhaupt von sausen reden kann. Mein Ziel: Der Rastplatz Grönegau, wo die Polizeidirektion Osnabrück unter anderem mit dem Zoll, der holländischen Polizei, der Diensthundestaffel Osnabrück und dem LKA Niedersachsen eine Großkontrolle durchführt.

Schon vor der Abfahrt Melle-Ost warnt ein Schild: Stau. Zwischen zwei Lkw „geklemmt“ schleiche ich ans Ziel. Die erste Ernüchterung: Ich gehöre gar nicht zu denen, die raus gewunken werden. „Weiterfahren“, ruft ein Polizist und schwenkt die Kelle.

Rauschgiftspürhunde

Offensichtlich sehe ich ziemlich unverdächtig aus. Ein Polizist, dem ich schließlich mein Leid klage, lacht: „Den klassischen Verdächtigen gibt es nicht.“ Marco Ellermann, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Polizeidirektion Osnabrück bestätigt das: „Auch Personen, von denen man es auf den ersten Blick nicht erwartet, können zum Beispiel Drogen dabeihaben.“ Er erzählt mir, dass seine Kollegen bereits den Fahrer eines Sattelzuges sowie einen Autofahrer erwischt haben. „Beide unter Drogeneinfluss am Steuer. Beim Lkw-Fahrer konnten die Kollegen es an den Augen erkennen.“

Viele Autos stehen am Rastplatz, Reisekoffer werden ausgepackt und überprüft, Rauschgiftspürhunde stecken ihre Nasen in jede Ritze der Fahrzeuge. Auch Balu ist dabei, ein achtjähriger Belgischer Schäferhund, der mit Hundeführer Otto Ulferts aus Aurich auf der Suche nach unerlaubten Substanzen – sprich: Drogen – ist.

Einige Laster überladen

„Eigentlich muss man sagen, Balu ist ein Geruchsdifferenzierungshund“, erklärt Ulferts, „er folgt dem Geruch bis zur Quelle“. Und das erfolgreich, natürlich. Ich staune über die gut ausgebildeten Spürnasen und habe später etwas entdeckt, das wie ein Teppich aus Plastik aussieht. Eine mobile Fahrzeugwaage ist das, wie ich erfahre. Und da müssen die Lkw rüber, zum wiegen.

Auf dem Computer im Einsatzfahrzeug wird deutlich, wer zu viel auf die Waage bringt. Ich mache einen großen Bogen um das Teil, sicher ist sicher. „Einige sind überladen“, erzählt mir ein Beamter, der neben einem roten Kleinlaster steht. Der Fahrer packt gerade die Ladung um, verteilt sie auf einen anderen Lkw. Einem Sattelzug aus Polen, der neue Scania-Laster transportiert, fehlt wegen Überlänge ein Begleitfahrzeug, auf der Ladefläche eines weiteren Lasters tummeln sich zwei Beamte, die feststellen wollen, ob die Ladung – Mineralstoffe – ausreichend gesichert ist. Ein Gewimmel ist das, mir schwirrt der Kopf. Dann entdecke ich einen Autotransporter aus Tschechien, für den die Fahrt in Melle erst einmal beendet ist: „Der hat keine Bremsen am Anhänger“, sagt ein Polizist und schüttelt wenig begeistert den Kopf. An einem anderen Lkw hinter mir scheint es gerade spannend zu werden, ich tappe rüber.

Kaputte Bremsen

„Der hier hat alles, was geht“, verrät mir ein Beamter der Autobahnpolizei. Abgefahrene Reifen und kaputte Bremsen, eine manipulierte Abgasanlage und zwei Fahrer, die auch bei den Fahrzeiten getrickst haben sollen. Nun müssen die beiden Litauer auch noch ein Rad demontieren, damit die Beamten die Technik dahinter genau in Augenschein nehmen können. Die beiden tun mir leid, wie sie sich sichtlich müde mit bescheidenem Werkzeug am Rad zu schaffen machen. Auch die Beamten wissen um den oft undankbaren Job, den die Fahrer – besonders aus Osteuropa – machen. „Wenig Geld, viel Arbeit. Dazu ein Lkw, der technisch nicht gewartet wird und die damit verbundene Angst vor Unfällen“, erzählt ein Polizist, der bei der Kontrolle dabei ist.

An einem weißen Geländewagen wird derweil heiß diskutiert. Der Fahrer ziert sich ein wenig, einen silbernen Koffer, den er im Kofferraum hat, zu öffnen. Schließlich gibt er nach und erklärt, was er da transportiert. „Das ist ein Diamantprüfgerät.“ Mich hat er auch gleich im Blick. „Sie fotografieren das aber nicht!“, gibt er Anweisung, dann klappt er sein Köfferchen zu.

Bei so einer Großkontrolle gibt es nichts, was es nicht gibt, denke ich. So, wie das niederländische Überführungskennzeichen, das so merkwürdig aussah, dass es nur deshalb überprüft wurde: „Niemand von uns hatte sowas schon mal gesehen, aber es ist tatsächlich so in Ordnung“, verrät mir eine Polizistin.

Als ich zu meinem kleinen Auto zurückgehe, entdecke ich Einsatzleiter Manfred Tapken. Er kontrolliert ein Gespann mit Pferdeanhänger. Das Ende vom Lied: Der Anhänger hat seit zwei Jahren keinen TÜV mehr, ist aber in einem Top-Zustand. Die Halterin bekommt eine Anzeige, die Fahrerin und ihre Beifahrerin können die Reise mit Hengst im Hänger in Richtung Berlin fortsetzen. Fast könnte man sagen: Glück gehabt. Ob die Halterin des Anhängers das allerdings auch so sieht? Ich denke eher nicht.