Gesmold. Ein vierter Kirmestag in Gesmold wird voraussichtlich 2020 als Warm-Up-Freitag zunächst einmalig durchgeführt. Ob es eine Fortsetzung geben wird, ist offen. Ausgeschlossen ist sie Ortsbürgermeister Michael Weßler zufolge aber nicht.

Schausteller und Wirte haben den Wunsch geäußert, auch am Freitag den Riemen auf die Orgel werfen zu dürfen. So könne das Risiko, die Kosten auch bei Schlechtwetter einzuspielen minimiert werden, argumentierte Michael Frickenschmidt, Vorstandsmitglied des Schaustellerverbandes Weser-Ems, in einer Informationsveranstaltung im Gasthaus Kellersmann im August. Und Ulli Breeck fügte für die Wirte hinzu, dass schulfrei am Montagnachmittag oder gar ein Tag Urlaub, um noch am letzten Kirmestag bis in die Puppen zu feiern, längst nicht mehr selbstverständlich seien und der Freitag somit der deutlich bessere Tag zum Schwofen.

Die Gesmolder sind gespalten

Die Gesmolder sind in der Frage gespalten. 57 Nein-Stimmen, 47 dafür und 12 Enthaltungen wurden an dem Infoabend gezählt.

Nun wird der Ortsrat in seiner kommenden Sitzung am Donnerstag, 25. Oktober, entscheiden. Der kommt um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus zusammen, denn dessen Neubau steht ebenfalls auf der Tagesordnung. Als Punkt sechs.

„Drei Tage reichen uns aus“

Punkt sieben lautet „Rückblick und Ausblick Gesmolder Kirmes“. Kein Wort zur im Vorfeld im Ort viel diskutierten Abstimmung über den zusätzlichen Kirmestag. Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt Ortsbürgermeister Michael Weßler (CDU) jedoch, dass im Rahmen dieses Tagesordnungspunktes die Entscheidung über drei oder vier Tage Kirmestrubel fallen soll.

„Drei Tage reichen uns aus. Wir sind nicht gezwungen, massiv an einem vierten Tag zu arbeiten“, sagte Weßler unserer Redaktion. Allerdings fügt er an: „Wir schließen auch nichts aus.“ Denkbar sei aus Sicht seiner Fraktion zum runden Geburtstag im Jahr 2020, wenn die Gessem zum 510. Mal ansteht, ein Warm Up am Freitag. Ein Auftakt mit beschränkten Öffnungszeiten also in Ergänzung der drei Open-End-Tage mit Remmidemmi bis in die Morgenstunden. Die Frage sei aber schon, so Weßler, ob ein vierter Tag „überhaupt für alle so effektiv ist. Einigen wird‘s was bringen, anderen weniger.“

Sonntags drei Stunden eher

Darüber hinaus gelte es, die Belastung von Ordnungskräften und Ehrenamtlichen nicht aus den Augen zu verlieren. Namentlich das Rote Kreuz und die Polizei, Feuerwehr und Pfadfinder; letztere bewirtschaften alljährlich den großen Acker-Parkplatz am Ortseingang.

Weßler verweist auf Neuerungen zum Attraktivitätserhalt wie den Kirmeslauf am Freitag und den Gottesdienst auf dem Autoscooter am Sonntagmorgen. Dadurch beginne die Kirmes am Sonntag nun schon mittags, also drei Stunden eher. Das habe sich in diesem Jahr schon gut bewährt und werde sich sicherlich noch weiter rumsprechen.

„Die Belastung soll nicht zu groß werden“

Ob ein Warm-Up-Freitag nach 2020 jährlich installiert wird oder nur zu besonderen Anlässen angeboten wird, sei „noch nicht festgezurrt“, so Weßler auf weitere Nachfrage.

„Die Belastung für den Bürger soll nicht zu groß werden“,betont der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Mathias Otto. Dann werde seine Fraktion diese Vorgehensweise mittragen, sofern gesichert sei, dass dadurch die Austragung des Kirmeslaufs nicht gefährdet werde.