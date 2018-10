Kluger Testballon für Melles größtes Volksfest

Gesmold. Die Frage, ob die Gessem einen vierten Kirmestag erhalten soll, spaltet die Gesmolder. Die Politik hat nun aber einen klugen Kompromiss für Melles größtes Volksfest erarbeitet, findet unser Kommentator.

Gesmold hat 3300 Einwohner, zur Kirmes, der Gessem, kommen 50000.

Seit über 500 Jahren wird das größte Meller Volksfest gefeiert und so sind die Gesmolder zu recht stolz auf ihre stimmungsvolle Kirmesmeile auf der Hauptstraße und dem Fest eng verbunden.

Neuerungen hat es immer wieder gegeben, aber wohl kaum eine die Gesmolder im Vorfeld so intensiv diskutiert wie die mögliche Einführung eines vierten Tages. Die Argumente lassen sich auf Wirtschaftlichkeit/Attraktivitätserhalt einerseits, Belastung andererseits runterbrechen. Am nächsten Donnerstag muss die Politik entscheiden.

Die Ortsteilparlamentarier werden einen guten Mittelweg beschließen: ein Auftakt am Freitag mit beschränkten Öffnungszeiten. Zunächst als Testballon im Geburtstagsjahr 2020.

So können alle Beteiligten ausprobieren, was machbar ist und was nicht und über eine Fortsetzung kann dann im Nachklang der 510. Gessem entschieden werden.