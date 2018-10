Für einen guten Zweck: Bildband-Pakete mit jeweils fünf Exemplaren der Serie „Melle – Bilder aus der Vergangenheit“ werden während des Flohmarktes zugunsten der Stadtbibliothek verkauft. Foto: Förder- und Freundeskreis der Stadtbibliothek

pm Buer „Schmökern – Schmökern“ – so lautet der Titel eines großen Bücher-Flohmarktes, den der Förder- und Freundeskreis der Stadtbibliothek am Samstag, 20. Oktober, und Sonntag, 21. Oktober, jeweils in der Zeit von 11 bis 17 Uhr auf dem Hof der Familie Finke-Gröne in Buer veranstaltet.