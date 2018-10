Melle. Am Rastplatz Melle-Grönegau führte die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Osnabrück am Dienstag eine Großkontrolle durch. Mehr als 100 Einsatzkräfte von Polizei, Zoll, Diensthundestaffel und LKA Niedersachsen waren vor Ort.

Auf der A30 in Fahrtrichtung Hannover wurde der Verkehr komplett über die Rastanlage geleitet. Einige Verkehrsteilnehmer durften weiterfahren, andere mussten sich jedoch einer Kontrolle unterziehen.

Technische Mängel

Bei den Lkw beanstandeten die Beamten besonders technische Mängel. Dazu zählten neben abgefahrenen Reifen auch desolate Bremsscheiben oder das fehlende Begleitfahrzeug bei einem Lkw mit Überlänge.

Mit einer mobilen Fahrzeugwaage konnte vor Ort zudem festgestellt werden, ob die Lkw überladen waren. Achse für Achse wurde gewogen, die Daten im Computer erfasst. Für manche ging die Fahrt erst nach entsprechendem Umladen auf einem extra angeforderten Lkw weiter.

Ein Lkw aus Litauen schnitt bei der Kontrolle besonders schlecht ab. Neben abgefahrenen Reifen und defekten Bremsscheiben wurde eine Manipulation an der Abgasanlage und ein fehlender Radbolzen festgestellt. Außerdem soll das Fahrerduo auch bei den Fahrzeiten getrickst haben, wie eine Auswertung ihres Bordcomputers ergab.

Neben Lkw wurden auch zahlreiche Pkw kontrolliert. „Ein bisschen nervig war das schon“, gab der Fahrer eines schwarzen VW Golf an, nachdem er sein Auto wieder eingeräumt hatte. Bei ihm war die Polizei nicht fündig geworden, alles tipptopp und auch der Drogenspürhund hatte nicht angeschlagen.

Haschisch sichergestellt

In einigen anderen Autos konnten die Beamten Drogen (unter anderem Haschisch) in kleinen Mengen sicherstellen und im mobilen Labor untersuchen lassen.

Glück hatten zwei Frauen aus Berlin, die mit ihrem Geländewagen einen Anhänger zogen, der schon vor zwei Jahren zum TÜV gemusst hätte. Darauf ein Hengst, gerade gekauft in Bersenbrück. „Wir wollten eigentlich nur zur Toilette und einen Kaffee trinken“, berichtete die Fahrerin.

Eine Bekannte der beiden hatte ihnen offenbar den Hänger geliehen, sie wird nun eine Anzeige bekommen. Daran, dass der Hengst seine Weiterfahrt in die Hauptstadt antreten konnte, war auch den Einsatzkräften gelegen. „Der Anhänger war nach unserer Inaugenscheinnahme in einem guten Zustand“, gab Einsatzleiter Manfred Tapken, Dienststellenleiter der Autobahnpolizei Osnabrück, an. Die Frauen konnten die Weiterfahrt mit dem Hengst also antreten.