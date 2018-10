Melle Wie hochaktuell ein Theaterstück sein kann, das 1953 uraufgeführt wurde, konnte das Publikum am Montagabend im Festsaal in Melle erleben. Die „Hexenjagd“ von Arthur Miller stand auf dem Spielplan und hinterließ eine beklemmende Stimmung.

Die Geschichte schildert eine historische Begebenheit aus Salem, einer Stadt im amerikanischen Massachusetts. Hier setzt 1692, begründet durch strenge Glaubenslehren des Puritanismus, Jagd auf vermeintliche Hexen ein. Jede Art von Zerstreuung wie Lesen oder gar Tanzen macht verdächtig

Exorzist gerufen

So ergeht es einigen jungen Mädchen, die von Reverend Parris (Ralf Grobel) im Wald bei verbotenem Tanz in der Nacht beobachtet werden. Pikanterweise agiert die Nichte des Kirchenmannes, Abigail – hervorragend in Szene gesetzt von Hannah Prasse – als Anführerin der Mädchen. Als diese krank werden, scheint für Parris und seinen herbeigerufenen Berufskollegen und Exorzisten Hale (Christian Meyer) klar zu sein, dass hier der Teufel seine Hand im Spiel hat.

Und nun geht es zur Sache: eine Unschuldige wird verdächtigt. Die wiederum denunziert Bürger der Stadt, die mit Teufel und Hexen unter einer Decke stecken sollen. Die Mädchen, die den Hype ausgelöst haben, machen sich zum Sprachrohr der Denunzierung und damit das Chaos perfekt.

Unschuldige Menschen werden vor Gericht gebracht und im Eilverfahren zum Tode verurteilt. Unschuldige Menschen sollen, um sich vermeintlich vor dem Tode zu retten, für schuldig bekennen, um dann doch am Galgen zu landen.

Als Protagonisten des Bühnenstücks agieren Abigail und Bauer John Proctor (Wolfgang Seidenberg), der mit seiner früheren Angestellten ein Liebesverhältnis pflegte. Das ist zwar zu Ende, aber weil Abigail das nicht wahrhaben will, nutzt sie die „Hexenjagd“, denunziert Johns Ehefrau, genießt ihre beherrschende Macht über ihre Freundinnen, um am Ende feige zu fliehen. John hingegen macht seinen Ehebruch öffentlich, um seine inzwischen im Gefängnis gelandete Ehefrau und all die anderen zu retten, scheitert aber. Ein falsches Geständnis zu seiner Rettung allerdings legt er nicht ab und geht schließlich mit Würde sich selbst gegenüber in den Tod.

Jagd auf Kommunisten

Arthur Miller nutzte die überlieferte Geschichte zum Schreiben seines Bühnenstückes als Warnung. In den 1940er- und 50er Jahren entwickelte sich unter Senator McCarthy eine Jagd auf Kommunisten, die eine ähnliche Stimmung heraufbeschwor wie die der erzählten Geschichte.

Beklemmend nah kamen die Charaktere des Stückes der Jetztzeit. Diskriminierung ist auch heute an der Tagesordnung, beginnt mitunter schon in den Schulen. Intoleranz und Angst vor vermeintlichen Feinden schüren Feuer, die schnell zum Flächenbrand ausufern können. All das scheint in der Geschichte des Menschen unausrottbar zu sein. Gefährlich ist es allemal.

Hannah Prasse und Wolfgang Seidenberg bekamen den meisten Applaus, letzterer wohl auch deshalb, weil er aus der Vorabendserie „Marienhof“ oder auch als SS-Aufseher im Spielbergfilm „Schindlers Liste“ bekannt ist.