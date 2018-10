Überraschungen für Kindergärten in Melle-Buer MEC öffnen

Freude über die Spende bei (von links) Arend Holzgräfe, Ute Paul, Eric Heemann, Kerstin Hilker, Sonja Jouvenal und Edith Kaase. Foto: Conny Rutsch

cru Buer. Seit vielen Jahren ist das Johannisfeuer Ende Juni nicht mehr nur Anziehungspunkt, inzwischen sogar ein etabliertes Dorffest in Buer. Ein Team um Arend Holzgräfe, den Initiator des Festes, freut sich in diesem Jahr darüber, dass aus kleinen Überschüssen aus den letzten Jahren in der Johannisfeuerkasse eine Spende gewachsen ist. Dem Martinikindergarten und dem Kinderhaus Buer konnten die ehrenamtlichen Mitarbeiter je 350 Euro übergeben.