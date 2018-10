Melle. Immer mehr Kunden wollen beim Einkauf keine unnötigen Verpackungen mitkaufen. Diese Erfahrung machen die Chefs der meisten Meller Verbrauchermärkte. Wer seine eigenen Behälter zu den Käse-, Wurst- und Fleischtheken mitbringt, bekommt sie in vielen Läden wunschgemäß befüllt und spart so Plastikmüll.

Manche Supermärkte weigern sich aber auch, mitgebrachte Frischhalteboxen zu befüllen.

Mehrfach-Verpackungen

Alle Läden, die mitgebrachte Dosen akzeptieren, weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Behälter oben auf der Theke stehen bleiben müssen und aus hygienischen Gründen nicht über die Theke genommen werden dürfen. Das tut auch Ulli Breeck. Der Leiter des Gesmolder Markant-Marktes sagt aber auch: „Wir befüllen grundsätzlich mitgebrachte Dosen.“ Er schätzt den Anteil der Kunden, die in Gesmold ihre Behälter mitbringen auf 10 bis 15 Prozent. „Und die Kurve der Menge der Müllvermeider wird steiler“, ergänzt er. Es gäbe aber auch Verbraucher, die weiterhin umfangreiche Mehrfach-Verpackungen wünschen.

„Wenn jemand kommt, der Wurst, Fleisch oder Käse in seine eigene Dose gepackt haben möchte, dann machen wir das“, sagt auch Rolf Dieckhöner vom Combi Neuenkirchen. Die Kunden müssten dabei ihren Behälter über die Theke halten. Zwei Kunden würden in seinem Geschäft regelmäßig so einkaufen. Er erlebe aber auch andere Kunden, die nicht auf kleine dünne Folien zwischen den Scheiben klebriger Käsesorten und üppige Umverpackungen verzichten wollen. (Weiterlesen: Wie man in Melle einkauft, ohne Müllberge zu hinterlassen)

Gesundheitsschäden

„Der Wunsch, Käse, Wurst und Fleisch ohne Verpackung einzukaufen, nimmt spürbar zu“, hat Regina Lamping von der Fleisch- und Käsetheke im Meller E-Center Altenbernd festgestellt. Entsprechende Kundenwünsche werden auch dort erfüllt, natürlich unter Einhaltung aller Hygienevorschriften.

„Wir haben pro Woche bis zu 30 Kunden, die mit eigenen Behältern einkaufen“, berichtet Marktleiterin Marion Wondrak-Poppe. In ihrem Edeka in Wellingholzhausen werde allerdings als zusätzliche Hygiene-Maßnahme auf die Fleischtheke noch ein Tablett gestellt, das nach dem Herunternehmen der Dose durch den Kunden sorgfältig abgewischt wird. „So müssten wir ganz auf der rechtssicheren Seite sein“, meint Marion Wondrak-Poppe.

Im Jibi Riemsloh werden wöchentlich etwa zehn Kunden mit Behältern verzeichnet. Im Bioladen Georgs Laden in Melle wird das Befüllen mitgebrachter Behälter schon „seit vielen Jahren gerne praktiziert“, berichtet Inhaberin Cornelia Stolzenburg.

Ganz anders sieht es im Edeka in Buer aus. „Wenn ich das mache, stehe ich mit einem Bein im Gefängnis“, sagt Marktleiter Sven-Eric Adam. Er geht davon aus, dass ein Lebensmittelhändler bei einer Verunreinigung sehr schnell mit einer Klage rechnen muss. Adam befürchtet, dass ein Richter in einem solchen Fall nicht die Dose des Kunden, sondern den Händler für eventuelle Gesundheitsschäden haftbar macht. Dennoch ist er überzeugt, dass in Zukunft immer mehr Käse und Fleisch in Mehrwegdosen verkauft wird.

Ein klares „Nein“ zur Abgabe von Wurst und Käse in Behälter von Kunden kam auch von Marina Walkenhorst vom E-Center Gerden. Mit einer solchen Praxis will die Marktleiterin warten, bis Lebensmittelkontrolleure vor Ort ein klares und endgültiges „Okay“ gegeben haben und Experimente mit Tabletts (zwischen Dose und Theke) erfolgreich abgeschlossen sind.

Mit Dose zum Einkauf

Im Combi Melle wurde eine Kundin, die sich beim Meller Kreisblatt gemeldet hat, mit ihren Dosen an der Fleischtheke abgewiesen. „Wenn ein Kunde Müll vermeiden will, dann packen wir Wurst oder Käse auch nur in Papier ein, aber in eigene Behälter dürfen wir vorläufig nichts einfüllen“, erklärt Katja Schmieding, Mitarbeiterin an der Fleischtheke.

Der K + K-Markt Melle war, nach Rücksprache des Marktleiters mit der Zentrale in Gronau, nicht zu einer Stellungnahme bereit. Der Marktleiter richtete aus, dass die Zentrale keinerlei Erwähnung in einer Berichterstattung des Meller Kreisblattes wünsche.

Discounter wie Aldi, Lidl, NP oder Netto haben gar keine Theken für Frischfleisch, Käse und Wurst. Dort kann nur in festem Kunststoff verpackte Ware eingekauft werden.