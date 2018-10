Zuhörer in Petrikirche Melle von Kammermusikern gefordert MEC öffnen

Der Geiger Lukas David, seine Frau, die Pianistin Anja David, sowie Niobe Langmaack, Violine und ihre Mutter Sibylle Langmaack, Bratsche (von links) musizierten in der Meller Petrikirche. Foto: Conny Rutsch

Melle. Wann erlebt ein Konzertbesucher so etwas? Da spielt ein Musiker Kompositionen seines vor 40 Jahren verstorbenen Vaters und seines ebenfalls nicht mehr lebenden Bruders. Der weltweit gefeierte Violinist Lukas David gastierte mit einem Kammermusikensemble am Sonntag in der Meller Petrikirche.