Melle Am Donnerstag, 18. Oktober, findet im Theater Melle ein Musical statt, dessen Besuch sich lohnen wird. Unterstützt wird die Veranstaltung mit dem Titel „Herzschlag“ von der Kirchengemeinde Hoyel.

„Herzschlag“ ist die moderne Umsetzung der biblischen Geschichte von Lazarus. Dieser liegt todkrank im Herz-Jesu-Krankenhaus, seine Schwestern Maria und Marta sitzen verzweifelt in der Notaufnahme.

Ihr Freund Immanuel, den sie um Hilfe gebeten haben, lässt nichts von sich hören. Als er endlich kommt, ist Lazarus tot. Doch auch in dieser schweren Zeit vertrauen Maria und Marta darauf, dass Gott ihnen beisteht und doch noch ein Wunder passiert.

Die Kinder- und Jugendorganisation Adonia veranstaltet dieses Jahr 41 Musical-Camps für Teenager. Adonia ist ein gemeinnütziger Verein in Karlsruhe.

Viertägige Tournee

Ein hauptamtliches Team schreibt die Musicals und koordiniert die etwa 650 ehrenamtlichen Mitarbeiter, die die Freizeiten durchführen. Jedes Camp besteht aus 70 Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren, die in ein paar Tagen ein 90-minütiges Konzertprogramm mit 12 Songs, Theater, Tanz und Liveband einstudieren.

Dann gehen sie auf eine viertägige Tournee in vier Städten. Im Herbst kommt ein solcher Projektchor auch nach Melle und wird das Musical hier aufführen. Der Eintritt ist frei, es wird um eine freiwillige Spende zur Kostendeckung gebeten.

Das Konzert beginnt am Donnerstag, 18. Oktober um 19.30 Uhr im Festsaal in Melle. Im Anschluss übernachten alle Jugendlichen, Musiker und Mitarbeiter in Gastfamilien.