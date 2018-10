Viel zu tun hatten Kriminaltechniker am Wochenende nach eine Reihe von Straftaten. Symbolfoto: dpa

Melle Am Wochenende kam es im Stadtgebiet gleich zu mehreren Einbrüchen. Die beschäftigten die Kriminaltechniker des Meller Kommissariats so stark, dass wegen der Sprengung des Geldautomaten um 2.45 Uhr am Montagmorgen die Spurensicherung aus Osnabrück im Einsatz war.