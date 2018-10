Organist Stephan Lutermann (links) mit dem niederländischen Konzeptkünstler William Engelen an der Klausing-Orgel in St. Matthäus. Foto: Conny Rutsch

Melle. Was Komponist William Engelen den größtenteils stark geforderten Zuhörern mit seiner Klanginstallation an der historischen Klausingorgel in der St. Matthäuskirche am Sonntag sagen wollte, sagte er tatsächlich vorab: „Ich möchte die Orgel zurück in die Kunsthalle bringen.“