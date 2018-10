Ein wichtiges Ehrenamt bekleiden Klaus Hinck, Elisabeth Sternberg, Johanna Schmidtkunz und Conny Vogelsberg (von links) in der Hospiz-Initiative Melle. Foto: Conny Rutsch

Melle. In diesem Jahr fällt der Deutsche Hospiztag, - immer am 14. Oktober -, fast mit dem Welthospiztag zusammen, der am zweiten Samstag im Oktober begangen wird. An diesem Tag, dem 13. Oktober, und aus diesem Anlass stellte sich die Hospiz-Initiative Melle mit einem Infostand auf dem Meller Wochenmarkt vor.