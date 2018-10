Melle Mehr als 300 Gänse, Enten, Hühner, Zwerghühner und Tauben stellten sich in Gerden bei der Stadtpokalschau mit angeschlossener vereinsinterner Ausstellung der Bewertung durch die Preisrichter. „Das zeigt, dass die Rassegeflügelzucht in Melle lebt“, freute sich Gerhard Wenke, der Vorsitzende des veranstaltenden GZV Gerden 67.

Neben dem bewerteten Geflügel in allen Farbvarianten waren noch Puten zu sehen, mit denen die Züchter ihr Engagement zur Erhaltung bedrohter Haustierrassen präsentierten. „Wir legen allergrößten Wert auf artgerechte Tierhaltung, das bringt unsere Ausstellung wieder deutlich zum Ausdruck“, stellte Gerd Wenke fest. „Bei uns Rassegeflügelhaltern ist die Genreserve für die Zucht des Wirtschaftsgeflügels zu finden“, ergänzte Mecky Marahrens.

Die zweitägige Schau aller vier Geflügelzuchtvereine des Grönegaus wurde am Samstag in der voll besetzten Diele des Hofes Wasmus von Christina Tiemann eröffnet. Melles stellvertretende Bürgermeisterin betonte in ihrer Ansprache die große Bedeutung der Rassegeflügelzucht, die von engagierten Vereinen in gleich vier Meller Stadtteilen intensiv betrieben werde.

Fachlicher Austausch

An beiden Ausstellungstagen herrschte während der Öffnungszeiten stets reges Treiben auf dem Hofgelände. Die Züchter der verschiedenen Vereine nutzten das Treffen zum fachlichen Austausch über die Ortsgrenzen hinweg. Es waren aber nicht nur Geflügelhalter sondern auch zahlreiche Neugierige gekommen, die sich einfach nur das bunte Federvieh in der naturnah dekorierten Ausstellungshalle anschauen und in geselligen Runden Freunde und Bekannte treffen wollten.

Für die Kinder war eine Hüpfburg aufgebaut, ein großer Sandhaufen avancierte zum absoluten Lieblingsspielplatz. Die Feier am milden Samstagabend dauerte bis tief in die Nacht. Gut besucht war auch die Kaffeetafel am Sonntagnachmittag. Dieses gemütliche Beisammensein ging weit über ein Gerdener Dorftreffen hinaus, da auch viele Gäste aus Nachbarorten und den befreundeten Geflügelzuchtvereinen gekommen waren.

Hauchdünne Entscheidung

Auf der wichtigsten Schau des Grönegaus überreichte Christina Tiemann den „Pokal des Bürgermeisters“ an den GZV Gerden 67. Bei den Bewertungen der jeweils zwölf besten Tiere eines Vereins hatten die Gerdener den hauchdünnen Vorsprung von einem Punkt vor dem RGZV Westerhausen. Auf den dritten Platz kam mit drei Punkten Rückstand der RGZV Bruchmühlen vor dem RGZV Neuenkirchen.

Die Ehrenbänder für die Abteilungssieger erhielten Petra Reimann-Thöle vom RGZV Westerhausen für ihren Hahn der Rasse „Vorwerkhuhn“ sowie Walter Eimertenbrink (GZV Gerden) für seine „Pommerngans“, Heinrich Siebert (GZV Gerden) für seine Taube „Voorburger Schildkröpfer“ und Mecky Marahrens (GZV Gerden) für sein Zwerghuhn der Rasse „Chabo“.