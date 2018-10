Wellingholzhausen. Säckeweise und pausenlos wurden beim Apelfest in Kerßenbrock mehr als 8000 Kilogramm von Privatleuten angelieferte Früchte in die mobile Presse der Most-Manufaktur geschüttet. Rund um die Saft-Presse entwickelte sich auf dem Hof Mönter am Samstag acht Stunden lang ein buntes Treiben mit vielen Unterhaltungsangeboten.

Jeder Anlieferer konnte den Saft aus seinen eigenen Äpfeln in Fünf-Liter-Packs mit nach Hause nehmen. „Der in der Anlage erhitzte Saft ist ungeöffnet zwei Jahre haltbar, nach dem Öffnen sollte er in vier Wochen verbraucht werden“, erklärte Johannes Heitland den Apfelbesitzern. Neben dieser professionellen war aber auch eine kleine mechanische Saftpresse mit Handkurbel im Einsatz. Der dort produzierte frische Apfelsaft war für den sofortigen Verbrauch bestimmt.

Lehrreiches Programm

Das Organisationsteam um Elisabeth Tapmeyer, Ulrike Heitland und die Gastgeberfamilie Mönter hatte sich vor allem für die Kinder ein attraktives, spaßiges und zugleich lehrreiches Programm einfallen lassen. So konnten die Jungen und Mädchen selbst Insektenhotels zusammenbauen. Sie lernten dabei, was die kleinen Krabbeltiere so alles für die Einrichtung ihres Hotelzimmers brauchen – von trockenem Heu über Baumrinden bis zu Tannenzapfen. Ein Schaubienenstock gab Einblicke in das Innenleben eines Bienenstaates.

Trampeltrecker unterwegs

An einem anderen Stand bastelten die Kinder lustige große Bienen aus weggeworfenen Blechdosen. Über Stock und Stein ging es auf dem Rücken der Ponys, Bobby-Cars und Trampeltrecker fuhren über das Festgelände, eine Schminkecke war aufgebaut und zum Austoben stand eine Hüpfburg jederzeit bereit.

Aber auch für die Erwachsenen gab es bei geradezu heißem Herbstwetter im außergewöhnlichen Ambiente des hübsch dekorierten Pensionshofes Mönter einiges zu entdecken. So fanden die ausgestellten Alttraktoren zahlreiche Bewunderer. Die Stiftung für Ornithologie und Naturschutz zeigte, wie Nistkästen gebaut werden. Die Vielfalt der verschiedenen alten Apfelsorten präsentierte Ulrike Heitland in einem hölzernen Wagenrad, neben allerlei bunten Kürbissen. Auf einem kleinen Markt wurde Dekoratives und Kunsthandwerkliches ebenso angeboten wie selbst gemachte Marmeladen und Honig.

Dorffestcharakter

Vor allem aber standen für viele der sicher mehr als 1000 Besucher angeregte Gespräche und Geselligkeit im Mittelpunkt. Neben den vielen Gästen aus den umliegenden Ortschaften waren fast alle Kerßenbrocker Familien vertreten. So wurde das Apfelfest auch zu einem Dorffest und Erntedankfest im Kerßenbrocker Land. „Hier ziehen alle an einem Strang, unser gemeinsames Fest ist auch gut für unsere Dorfgemeinschaft“, zog Ulrike Heitland ein durchweg positives Fazit.