Melle. Unbekannte haben am frühen Montagmorgen in der Meller Innenstadt einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen sahen zwei maskierte Täter flüchten.

Die Tat ereignete sich um 2.45 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag. Nach ersten Informationen der Polizei in Melle hebelten zwei Täter die Tür der Commerzbank in der Haferstraße auf und sprengten mit Hilfe von Gas einen der beiden Geldautomaten im Vorraum. Anschließend flohen sie mit einem Auto in unbekannte Richtung. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der Wagen ein Bielefelder Kennzeichen und könnte ein Audi Q5 gewesen sein. Zu Farbe oder Farbton lagen noch keine Erkenntnisse vor.

Die anschließende Fahndung ist "negativ verlaufen". Zur Höhe der gestohlenen Geldmenge gab es auch am Montagmorgen noch keine Erkenntnisse.



Angaben der Polizei zufolge haben gleich mehrere Zeugen die Täter flüchten sehen. Sie seien maskiert gewesen, sagte Peter Kleinfeld, der Leiter des Kriminalermittlungsdienstes der Meller Polizei. In welcher Weise das Duo maskiert war, konnte Kleinfeld zunächst noch nicht angeben. Nach der Tat haben die Beamten sich mit dem Sicherheitsdienst der Commerzbank in Verbindung gesetzt, der den weiträumig gesperrten Tatort bewachte. Rot-weißes Flatterband war gut zehn Meter vor dem Commerzbankgebäude sowie an der Einmündung Kirchstraße auf die Haferstraße gespannt.

Der Bereich war auch am Montagmorgen noch gesperrt, solange die Kriminaltechniker aus Osnabrück den Tatort untersuchten. Die hatten ihre Ermittlungen "mit Beginn des Tageslichts" (Kleinfeld) aufgenommen, sie dauerten bis etwa zehn Uhr an. Danach konnten die Scherben einer zerborstenen Scheibe weggefegt werden, die auf der Haferstraße lagen. Anschließend wurde die Sperrung des Bereichs aufgehoben.



Filialleiter Christian Weber ist gegen 7.15 Uhr am Montagmorgen verständigt worden. "Ich war geschockt und habe mich sofort ins Auto gesetzt und bin hier hingefahren." Zur Höhe des gestohlenen Betrages konnte Weber keine Angaben machen, auch nicht zur Größenordnung.

Die Täter gingen offenbar sehr gezielt vor, im Vorraum sind womöglich kaum weitere Schäden entstanden. Außer der zerborstenen Scheibe sind Schäden an der aufgehebelten Eingangstür zu erkennen. Nach seinem ersten Eindruck könnten aber ein weiterer Geldautomat sowie der Kontoauszugsdrucker unbeschädigt sein, sagte Weber. Das werde im Laufe des Vormittags überprüft. Anschließend werde die Filiale wieder geöffnet, "ab spätestens 14 Uhr", so Weber.



Die Polizei geht davon aus, dass die Täter nicht aus Melle stammen, sondern sie überregional handeln. Deshalb wird womöglich der Zentrale Kriminaldienst Osnabrück den Fall übernehmen. Kleinfeld: "Die Kollegen können mit einem weiteren Blick daraufschauen." Weitere Fälle in der Region seien aus einem "sehr großen Bereich" bekannt, der sich von Bielefeld über Osnabrück bis ins Emsland erstrecke. Derartige Serien seien für die Polizei immer mit "sehr mühsamer Kleinarbeit" verbunden, so Kleinfeld, weil Tatausführungsdetails miteinander verglichen werden müssen.











Womöglich ist der Tatort zuvor ausbaldowert worden, die Polizei sucht deshalb Zeugen unter Anwohnern, denen Ungewöhnliches aufgefallen ist. Beobachtungen könnten auch Inhaber oder Angestellte von Tankstellen gemacht haben, an denen die späteren Täter einen Zwischenstopp eingelegt haben, "wie Normalbürger das auch machen."