Melle. Drei Fahrradfahrer wurden am frühen Sonntagabend bei einem Unfall auf einem Radweg in Melle leicht verletzt.

Die Radler waren auf dem Radweg entlang der Else kurz hinter der Holzbrücke am Grönenbergpark in der dortigen leichten Kurve mit entgegenkommenden Radlern zusammengestoßen.

Da zunächst von einem schlimmeren Unglück ausgegangen worden war, wurden auch ein Rettungshubschrauber und ein Notarzt alarmiert. Der Helikopter landete zwar auf dem Feld hinter der Brücke, konnte aber um 17.30 Uhr ohne Patient wieder abheben. Sanitäter kümmerten sich um die Verletzten.

Der Radweg blieb nur kurzzeitig gesperrt.