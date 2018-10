Wellingholzhausen. Welche Insekten und anderen Tiere leben auf Obstbäumen und unter Ansammlungen von verschiedenen Obstbäumen? Diese Frage untersuchten junge Naturforscher am Samstag an einer Streuobstreihe im Meller Stadtteil Wellingholzhausen.

„Wir haben an der feuchtesten Stelle im Straßengraben sogar einen Frosch gefunden“, berichtete Lea (9) von ihrem tollsten Fundtier. Die Kinder durften den Frosch alle kurz in die Hand nehmen und streicheln. „Der fühlt sich sehr glitschig an“, meinte Luise (5), bevor die Mädchen und Jungen den Frosch vorsichtig in seinen feuchten Lebensbereich zurückbrachten.

Insekten im Blick

Für die gefundenen Käfer waren die jungen Forscher mit verschließbaren Gläsern ausgestattet, damit die Insekten bestimmt und kurzzeitig genau beobachtet werden konnten. In Spielen lernten die Kinder, wie wichtig Streuobstwiesen für viele Lebewesen sind. „Ohne Obstbäume gibt es weniger Insekten, und dann fehlt auch Vögeln und Igeln das Futter“, erklärte Lea, wie die Lebensräume verschiedener Tierarten zusammenhängen.

Für solche Spiele-Angebote und die Organisation des Treffens der „Meller Naturforscher“ sorgten Ann-Kathrin Schmidt von der „Kooperation Lebensraum und Artenschutz“ und Thilo Richter, der neue Leiter des städtischen Umweltbüros.

Vor allem sammelten die Kinder aber Walnüsse, Birnen und Äpfel. „Das Obst schneiden wir in Scheiben, und dann machen wir Apfelpfannkuchen mit Zimt und Zucker“, freute sich Janne (7) nach der zweistündigen Forschungsarbeit schon auf das nahende Mittagessen. Anschließend wurde aus dem restlichen Obst Saft gemacht.

Es gibt 2000 Obstsorten

„Meist zehn Kinder im Alter zwischen sieben und elf Jahren betätigen sich viermal im Jahr als Naturforscher draußen in der freien Landschaft zu jahreszeitlich passenden Themen“, erläuterte Ann-Kathrin Schmidt.

„In Supermärkten gibt es nur 17 Obstsorten, auf Streuobstwiesen sind aber 2000 Sorten zu finden, die fast alle verschiedene Eigenschaften haben“, ging sie im Zusammenhang mit der aktuellen Aktion auf die ökologische Bedeutung der vielen alten Obstsorten ein.

„Streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten Biotopen, die wir kennen“, lautete ihr Fazit.