Buer. Samtweiches Fell, sanfte Augen und eine immer wippende Nase: das sind die Merkmale von Kaninchen, die auch ein Laie sofort erkennt. Was aber Rassekaninchen ausmacht, das geht noch viel weiter. 243 von ihnen wurden am Wochenende im Meller Ortsteil Meesdorf bewertet.

Buer Eingeladen hatte der Rassekaninchen-Zuchtverein I Melle (RKZV), und viele Züchter kamen, um ihre Tiere von fachkundigen Richtern begutachten zu lassen. Bestimmte Rassestandards müssen erfüllt sein, damit Züchter und Tier ausgezeichnet werden. Körperbau und Zustand, Fell, Farbe oder Zähne und viele Dinge mehr wurden schon am Freitagabend von den Richtern in Augenschein genommen und die Bewertung auf den Karten an den Ställen eingetragen.

Vereinsmeister mit der Rasse Rote Neuseeländer wurde Siegfried Mindrup, der auch die beste Zuchtgruppe der Schau stellte.

Tiere hatten die Ruhe weg

Die Kaninchen selbst ging der Trubel gar nichts an. Sie dösten auf Stroh oder schauten sich die Besucher der Ausstellung an, die vorüberflanierten und über die richtige Farbe oder Haarlänge der Vierbeiner fachsimpelten. Die Roten Neuseeländer etwa weisen eine Fellfarbe auf, die passend zum Herbst in rostrot daherkommt. Dagegen müssen die mehrfarbigen Punkte der Dalmatiner auf dem weißen Fell gut verteilt sein. Ob die Farbe des Unterfells stimmt, ob die oberen Schneidezähne auch tatsächlich über die unteren beißen, ob die Blume, sprich das Schwänzchen, richtig sitzt oder die Ohren lang genug sind: all das interessierte auch die Kaninchenzüchter aus Thüringen und Bayern, die sich zur Freude des ersten Vorsitzenden des RKZV, Günter Wilms, auf dem Bergsiek eingefunden hatten.

Wen das Fieber packt...

Gerd Dietzel aus der Rhön hat das Kaninchenzuchtfieber seit mehr als 20 Jahren gepackt. Er liebt seine Dalmatiner Rex blau-weiß, „für die es in Deutschland nur etwa 20 Züchter gibt“, wie er sagt.

Größe und Gewicht variieren bei den unterschiedlichen Rassen mehr als deutlich. Das Zwergkaninchen Löwenkopf etwa ist nur wenig größer als ein Meerschweinchen während ein Deutscher Widder dagegen riesig wirkt.

Und während sich die Castor-Rex, die wildfarbenen Kleinwidder, die Riesenschecken oder Rhön-Rexe aus sicherem Abstand beäugten, freuten sich ihre Züchter über ihre Zuchterfolge und Anerkennungen:

Beste Gesamtleisstung Altzüchter:

1. Siegfried Mindrup, Rote Neuseeländer, 776,5 Punkte

2. Zuchtgemeinschaft (ZGM) Günter und Heiko Wilms, Castor-Rex, 773,0 Punkte

3. Jens Krüger, Castor-Rex, 773,0 Punkte

Beste Gesamtleistung – Jungzüchter

1. Mats Hengelbrock, Castor Rex, 580,0 Punkte

2. Maja Lena Beckmann, Deilenaar, 577,5 Punkte

Vereinsmeister

1. Siegfried Mindrup, Rote Neuseeländer, 485,0 Punkte

2. ZGM Günter und Heiko Wilms, Castor-Rex, 483,5 Punkte

3. Ivonne Wilms, Havanna, 483,0 Punkte

Jugendvereinsmeister

1. Maja Lena Beckmann, Deilenaar, 386,0 Punkte

2. Mats Hengelbrock, Castor Rex, 385,0 Punkte

3. Johanna Hafer, Deutsche Kleinwidder wildfarben, 382,0 Punkte

Bester 1.0 der Schau

ZGM Westendorf-Meyer, Perlfeh, 97,5 Punkte

Beste 0.1 der Schau

Siegfried Mindrup, Rote Neuseeländer, 97,5 Punkte

Bestes Jungtier der Schau

Matthias Tost, Dalmatiner-Rex dreifarbig, 8/7

Beste Zuchtgruppe der Schau

Siegfried Mindrup, Rote Neuseeländer, 387,5 Punkte

Beste Zuchtgruppe 1 der Schau

Jens Krüger, Castor-Rex, 385,5 Punkte

Beste Zuchtgruppe 3 der Schau

ZGM Günter und Heiko Wilms, Castor-Rex, 387,0 Punkte