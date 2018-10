pm Melle. Am Samstag dem 27. Oktober bietet der Stadtjugendring Melle eine Fahrt zur Spielmesse nach Essen an.

Die Internationalen Spieltage „Spiel“ sind nach Angaben der Veranstalter die weltweit größte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele. Sie bitet ihren Besuchern eine einmalige Möglichkeit, sich umfassend über das gesamte nationale und internationale Spieleangebot zu informieren. Dazu zählen während der Großveranstaltung unter anderem Brettspiele aller Art, Kinder-, Gesellschafts-, Familien- und Erwachsenenspiele sowie Strategie-, Post-, Abenteuer-, Fantasy-, Science-Fiction- und Computerspiele.

Das neueste Angebot

Die Internationalen Spieltage bieten ein umfangreiches Rahmenprogramm für Jung und Alt. Fast alle Aussteller veranstalten kleinere und größere Wettbewerbe. So gab es in der Vergangenheit beispielsweise Prominenten-Tische, an denen berühmte Autoren ihre Spiele signierten, sowie zahlreiche Einführungsspielrunden, Meisterschaften und Turniere, Ausstellungen, Live-Rollen- und Großspiele.

Die Fahrt zu den Internationalen Spieltagen wird mit dem Bus erfolgen. Treffpunkt ist am Samstag dem 27. Oktober um 8 Uhr der Zentralen Omnibusbahnhof an der Weststraße. Die Rückkehr nach Melle ist für 20 Uhr geplant.

Die Teilnehmergebühr (Fahrt und Eintritt) beläuft sich auf 22 Euro für Erwachsene, 11 Euro für Kinder bis 12 Jahre und 14 Euro für Schüler, Studenten etc. (mit gültigem Ausweis).

Anmeldungen werden bis Donnerstag, 18. Oktober, von Stadtjugendpflegerin Tanja Werges unter der Telefonnummer 05422/965-417 oder per E-Mail unter t.werges@stadt-melle.de entgegengenommen.