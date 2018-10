Melle. In der Alten Posthalterei in Melle war am Samstagnachmittag der Bad Essener Autor Wolf Berke zu Gast.

Mitgebracht hatte er einige unterhaltsame Geschichten, wie sie das Leben manchmal schreibt.

Wolfgang Berkenkamp heißt der Autor. Ein typischer Name aus dem Lipperland, wie Berkenkamp, der vor Ort aufgewachsen ist, findet. Er kürzte seinen Autorennamen auf Wolf Berke und erzählte seinem Publikum in der Alten Posthalterei, wie er zum Schreiben kam.

„Ich habe schon immer gern geschrieben“, berichtete Wolf Berke. Doch weil sein Opa wollte, dass er etwas Anständiges lernt, studierte er schließlich Maschinenbau und Betriebswirtschaftslehre. Das Schreiben aber behielt er bei. Und so entstanden in all den Jahren viele Geschichten.

Es sind Geschichten aus dem Leben, die von Wolf Berke selbst oder von ihm als stiller Beobachter erlebt wurden. Geschichten, die fast norddeutscher nicht sein könnten und die mit Protagonisten aufwarten, die im ländlichen Leben fest verankert sind.

Fuchs mag nur die Eier

So geht es in einer Geschichte um einen Fuchs, der es bei seinen Einbrüchen in die Hühnerställe auf etwas ganz Bestimmtes abgesehen hat. „Er fraß keine Hühner“, so Wolf Berke, „er hatte es nur auf die Eier abgesehen.“

Mit Änne, Hauptfigur einer anderen Geschichte, lernen die Zuhörer die Tante im Wollmantel kennen, die wegen ihrer Schwerhörigkeit einen skurril-amüsanten Besuch bei einem neuen und noch jungen Arzt erlebt. Und das Erlebte hat Wolf Berke in Worte gefasst und einen liebenswerten Charakter gezeichnet, der auch im Grönegau nicht unbekannt zu sein scheint. Denn: Im Publikum kichern nicht wenige angesichts der Tante, die sich vor dem Arzt auf keinen Fall die Blöße geben möchte.

Weitere Geschichten beschreiben das Alltägliche vortrefflich und sie zeigen, dass der Autor ein geschulter Beobachter ist, der auch im Kleinen das Große erkennt, was an einem Stückchen Kuchen in dem Text „Meine Frau hat einen Wunsch“ deutlich wird.

Charaktere erkennbar

„All diese Dinge beschäftigen mich“, sagt Wolfgang Berkenkamp nach der Lesung. Und weil er das, was ihn beschäftigt, eben aufschreibt, ist vor einigen Wochen das Gedicht „Feine Menschen“ entstanden. Ein weiteres gelungenes Werk, in dem der Autor Beobachtetes und Erlebtes verpackt und für den Leser aufbereitet. Dass dieser auch dort zwischen den Zeilen bekannte Charaktere erkennen wird, ist dann wohl definitiv kein Zufall. cew