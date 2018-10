Melle. Das Brötchen wird teurer, weil das Getreide teurer wird? Die Schlussfolgerung ist nicht immer richtig. Zwar erhöhen etliche Bäcker in Melle ihre Preise. Schuld daran ist aber nicht die Dürre, die zu Ernteausfällen und damit zu erhöhten Getreidepreisen geführt hat. Regelmäßige Preiserhöhungen sind den Steigerungen bei Löhnen, Energie und anderen Backzutaten geschuldet.

„Größter Preistreiber sind die Personalkosten“, erklärt Bäcker Manfred Titgemeier, der Filialen in seiner Heimatstadt Bad Essen, in Melle und Bohmte betreibt. Er bezahlt seine Mitarbeiter übertariflich. „Personal ist knapp. Wenn man gute Mitarbeiter haben möchte, muss man sie auch vernünftig bezahlen“, sagt er.

Die Preise für Getreide seien zwar gestiegen, um 20 bis 25 Prozent. Allerdings seien nicht alle Getreidesorten davon betroffen. Weizen und Roggen seien teurer geworden, Dinkel und Urgetreide hingegen nicht. „Alte Sorten sind ertragreicher als Weizen und Roggen, auch in Dürreperioden“, begründet er den Unterschied in der Preissteigerung. Er bezieht sein Mehl in Braunschweig bei der Rüninger Mühle. Außerdem weist er noch auf Preissteigerungen bei Butter und Milch hin.

Deutschland ein Discountland

Dass in seinen Filialen die Brötchen teurer geworden sind, liegt also nicht nur am Getreidepreis. Es gebe jedes Jahr eine Preiserhöhung, um die allgemein gestiegenen Kosten zu kompensieren. „Viel ist das trotzdem nicht, wenn ein Körnerbrötchen 65 Cent kostet. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist Deutschland im Lebensmittelbereich ein Discountland“, meint Titgemeier.

Handgemachtes

Ähnlich sieht das auch Reinhard Vossiek. Billigware zu Billigpreisen gibt es bei ihm nicht. Wie jeder andere Bäcker, der was auf sich hält, verkauft er in seinem Laden an der Mühlenstraße Handgemachtes. 25 Brotsorten, darunter etliche Holzofenbrote, und 25 Brötchensorten hat er im Angebot. Und die haben ihren Preis. Das Mehl für seine Backwaren kauft er in Rheine bei der Hemelter Mühle.

Erst einmal versucht Vossiek jedoch, Preissteigerungen auszuhalten und nicht sofort an seine Kunden weiterzugeben. Deshalb hat er die Preise auch noch nicht erhöht. „Das wird aber kommen. Die Preise, nicht nur für Getreide, auch für Energie und Löhne, bewegen sich auf stabil hohem Niveau“, sagt er.

Unabhängig vom Getreidepreis

Bei Beinker wurden die Preise nicht erhöht. Chefin Corinna Landwehr erklärte, dass eine Erhöhung eh unabhängig vom Getreidepreis in regelmäßigen Abständen nötig sei.