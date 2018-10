Silke Sieckkötter, Betreiberin des Gnadenhofes „Die Geretteten“, bezieht zum Thema „Tierklappe“ keine Stellung. Foto: Kirsten Muck

Oldendorf/Melle/Riemsloh. Im September machte der Gnadenhof „Die Geretteten“ mit seinem neuesten Projekt bei Facebook auf sich aufmerksam. Eine Tierklappe sollte am 15. September am Hof in Oberholsten öffnen. Doch dazu kam es nicht. Der Tier- und Naturschutzverein Melle sowie die Meller Tierhilfe beziehen Stellung zu diesem Thema und distanzieren sich bewusst von dem Projekt.